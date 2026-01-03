Un día de colas en los centros comerciales: Santiago ultima las compras de Reyes

Las compras navideñas con motivo de la llegada de los Reyes Magos dejaron este viernes 2 de enero un gran ambiente en las calles más céntricas y zonas comerciales de Santiago. Una afluencia que provocó que hubiera un tráfico intenso en estos lugares desde media mañana.

En concreto, se pudieron ver largas coches de vehículos para acceder a El Corte Inglés y As Cancelas, tardando así la clientela un tiempo considerable para conseguir entrar a los recintos, donde también han tenido que tirar de paciencia para conseguir una plaza para aparcar el coche.

A pesar de que la época fuerte de compras navideñas «arranca coa ponte festiva de decembro», este año «deixouse todo para última hora». Así lo confiesa en conversación con EL CORREO GALLEGO José Manuel Quevedo, gerente de la juguetería Din y Don, con dos tiendas en Santiago, una en Frei Rosendo Salvado y otra en Montero Ríos. De esta manera, anticipa que de cara a Reyes «veñen tres días moi fortes».

Diana Yanushkevich, de Din y Don, con el barco pirata de Piratix.

Unos de los juguetes estrella de estas navidades son los lego, «incluso para os adultos». A pesar de que es habitual que aparezcan en la carta de Papá Noel y de los Reyes Magos, Quevedo apunta a un aumento de las ventas de un 30% con respecto a años anteriores.

Más demandados

También son muy demandados los superthings, pequeños muñecos coleccionables, siendo el Robot Titan Fury «el que arrasa», a pesar de su alto precio, que roza los 60 euros; el barco pirata de Piratix; la mascota digital Hamster Bal y las muñecas Monster High.

En referencia al gasto medio en regalos de Reyes en la capital gallega, trabajadoras de la tienda Din y Don situada en Frei Rosendo Salvado aseguran que «estos dos últimos años se observa que las familias están ajustando algo más el presupuesto». Así, una persona que antes gastaba 100 euros, «ahora invierte un poco menos».