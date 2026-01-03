Sin fechas ni confirmación oficial de la visita del Papa a Santiago

Las informaciones publicadas en los últimos días sobre una supuesta visita confirmada del papa León XIV a España y, en concreto, a Santiago, no cuentan por el momento con respaldo oficial. Fuentes del Arzobispado de Santiago insisten en que no existe confirmación alguna por parte de la Santa Sede, ni sobre un viaje a Compostela ni sobre una visita apostólica al conjunto del país. Desde la Iglesia compostelana subrayan que la probabilidad de que el Papa visite Santiago «es alta y crece cada día», pero recalcan que «no hay fechas cerradas ni anuncio oficial», rebatiendo así las informaciones que sitúan ya esa visita en junio de 2026. Tampoco está confirmado por parte de Roma, insisten, que León XIV vaya a viajar a Madrid o Barcelona en esas fechas.

En este sentido, desde el Arzobispado recuerdan que la Santa Sede trabaja con procedimientos muy antiguos y extremadamente prudentes para la organización de los viajes apostólicos del Pontífice, que suelen confirmarse con apenas cuatro o cinco meses de antelación. A día de hoy, subrayan, no hay comunicación oficial del Vaticano que confirme un viaje del papa León XIV a España, ni en 2026 ni en 2027.

Las expectativas se mantienen, pero con cautela. Y es que, según fuentes eclesiásticas, el calendario internacional del Papa León XIV todavía no está definido y comenzará a aclararse a partir del 6 de enero, cuando el Pontífice clausure el Año Santo Romano. Será a partir de ese momento cuando empiece a perfilar su agenda de viajes para los próximos años.

En este contexto se enmarca la reunión que mantendrán el próximo 9 de enero representantes de la Conferencia Episcopal Española con la Secretaría de Estado del Vaticano para abordar el posible viaje del Papa a España en junio de 2026, según ha informado Europa Press.

Santiago mira al Año Santo de 2027

Desde el Arzobispado de Santiago se insiste en que el horizonte natural para una visita papal a Compostela es el Año Santo Jacobeo de 2027, un acontecimiento de enorme relevancia espiritual y simbólica. Recuerdan que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI acudieron a Santiago en Años Santos y que el deseo es que León XIV pueda hacerlo también como peregrino, más allá de un viaje institucional como jefe de Estado.

Las fuentes consultadas explican que se sigue trabajando discretamente para que ese escenario sea posible, aunque recalcan que no existe ningún compromiso oficial ni para 2026 ni para 2027. Añaden además que aunque no es habitual que un Papa visite el mismo país en dos años consecutivos, planteado el viaje como una peregrinación jacobea con un perfil propio la cosa cambia.

Prudencia ante las especulaciones

Desde Santiago piden prudencia ante las informaciones que circulan en algunos medios digitales y recuerdan que cualquier anuncio sobre una visita del Papa debe partir exclusivamente de la Santa Sede. Mientras tanto, la Iglesia compostelana mantiene vivas las expectativas y la esperanza, convencida de que la posibilidad es real y cada vez mayor, pero insistiendo en que a día de hoy no hay fechas ni confirmación oficial.