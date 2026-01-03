Nuevo robo en un negocio de Santiago: «Me arrebató los billetes de la mano»

La Despensa de Tata, una pequeña tienda de alimentación situada en la rúa de Fonte de Santo Antonio de Santiago, sufrió un atraco en la noche de este viernes.

Cerca de las 21.00 horas, un hombre accedió al local y le pidió cambio de cincuenta euros a la dependienta. «Le dije que no tenía, que sólo le podía dar cambio de 40 euros y mientras miraba la caja me arrebató los billetes de la mano», comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO.

La mujer asegura que el varón, al que definió como «alto, sin un diente, moreno y de pelo corto», se marchó corriendo en dirección Plaza de Galicia, pero «apenas había gente en la calle en ese momento y se escapó». Ella tampoco pudo hacer nada al sufrir recientemente una rotura del pie.

Tras poner la denuncia en la Policía Nacional, los agentes accedieron al establecimiento para recoger muestras y recabar los detalles del atraco. A última hora de este sábado, la responsable todavía no había recibido las imágenes de las cámaras de seguridad.

Oleada de robos en negocios de Santiago

Este robo se suma al último del año sucedido en la Panadería Carmela, situada en la rúa da Rosa, el pasado 17 de diciembre. En esa ocasión, un varón joven se llevó el dinero de la caja registradora, mientras la dependienta se encontraba en un espacio reservado del local lavando una serie de utensilios del establecimiento. Responsables del negocio indicaban que se llevó «casi 200 euros», un hecho que fue denunciado ante la Policía Nacional, que abrió en su día una investigación.