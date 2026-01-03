Una pelea con gas pimienta en Porta Faxeira deja varios intoxicados

Una pelea multitudinaria con gas pimienta ocurrida en la tarde de este sábado ha alterado la tranquilidad del centro histórico de Santiago, concretamente en la zona de Porta Faxeira y la rúa do Franco.

Según ha confirmado la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar alrededor de las cinco de la tarde, cuando dos grupos enfrentados, formados por unos diez jóvenes, comenzaron a agredirse mutuamente a puñetazos.

Tal y como se ve en las imágenes compartidas a través de redes sociales por vecinos de la zona, los participantes en la pelea llegaron a golpear a los otros jovénes con un paraguas e incluso fue utilizado un spray pimienta, lo que provocó la intoxicación de varias personas que pasaban por la zona.

A la llegada de los agentes al punto, la mayoría de los agresores ya habían huido, por lo que la actuación policial se centró en identificar a las víctimas que permanecían en el lugar.Todas ellas presentaban lesiones leves y fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Santiago para su valoración médica.

Fuentes policiales han señalado que por el momento no hay detenidos y que, tal y como queda reflejado en las imágenes, no se utilizó ningún arma blanca y que el único elemento empleado fue el mencionado spray pimienta.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de localizar e identificar a todos los participantes en la pelea. Entre las líneas que se están analizando, no se descarta un posible trasfondo ideológico, ya que, según fuentes policiales, podría tratarse de un enfrentamiento entre un grupo de ideología nazi y otro contrario, aunque este extremo aún no ha sido confirmado oficialmente.

Esta hipótesis cobra relevancia al producirse la reyerta el mismo día en que varios miembros del colectivo abiertamente de extremaderecha Núcleo Nacional fueron vistos en las calles de Santiago repartiendo octavillas con el lema: “Sin inmigrantes no hay racismo. Vuelve a tu país”.