De los conciertos de La M.O.D.A. o Patrick Watson a la Cabalgata de Reyes: los grandes planes para este enero en Santiago

Con el nuevo año recién llegado, y con unos últimos días marcados por las compras navideñas, Santiago se prepara para vivir un recién estrenado mes de enero cargado en cuanto a propuestas culturales se refiere.

Desde grandes conciertos de artistas de la talla de La M.O.D.A. o Patrick Watson a la tradicional Cabalgata de Reyes pasando por una combinación extravagante entre un orquesta sinfónica y un DJ o un viaje musical por el Anime y los videojuegos, la agenda de la capital gallega para este primer mes del año es más que completa y desde EL CORREO GALLEGO te contamos todos los detalles para que no te pierdas nada y aproveches el inicio del año al máximo.

La Maravillosa Orquesta del Alcohol / Instagram

La M.O.D.A.

Una de las grandes citas de este mes de enero será el 29 de enero con La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), que empezará en Santiago su gira de conciertos por Galicia, donde hará también doble parada en A Coruña, los días 30 y 31.

El grupo burgalés presentará su séptimo álbum de estudio, 'San Felices', publicado el pasado mes de octubre, en un concierto que tendrá lugar en la Sala Capitol y para el que ya no quedan entradas.

A la derecha, Patrick Watson, junto a su banda / Cedida

Patrick Watson

El prestigioso artista canadiense Patrick Watson, acompañado por su banda, estará el 17 de enero en Santiago en el que será el concierto de cierre de la programación de la 8ª edición del Festival Underfest Xacobeo.

Con más de 8 millones de oyentes mensuales, ha convertido en himnos algunos de sus temas, como 'Je te laisseral des mots', la primera canción en francés en alcanzar el billón de reproducciones en Spotify. El concierto tendrá lugar en la Sala Capitol, con entradas desde 30,80 euros .

Cabalgata de Reyes el pasado año en Santiago / Antonio Hernández

Cabalgata de Reyes

Sin duda, la cita más destacada de este mes de enero será la Cabalgata de Reyes, la última gran cita de la Navidad compostelana. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán como es habitual las calles de la capital gallega en la tarde de este lunes 5 de enero.

Llegarán en avión, al aeropuerto Rosalía de Castro , donde recogerán a las 12.00 horas las cartas más rezagadas, para después, a las 17.30 horas, comenzar en la Praza da Mercé de Conxo un recorrido que los llevará hasta la Praza do Obradoiro , donde está prevista la recepción oficial en torno a las 19.00 horas. Consulta aquí todos los horarios, recorrido y cortes de tráfico de la Cabalgata.

Concierto de la Philarmonic Ensemble / Cedida

Concierto de Viena

Apenas unos días después de que el Musikverein acogiera el tradicional Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, uno de los mejores que se recuerdan bajo la batuta del debutante Yannick Nézet-Séguin, Santiago vivirá también su particular Concierto de Año Nuevo al estilo vienés.

La cita tendrá lugar el 8 de enero, a las 20.00 horas, en el Auditorio de Galicia y estará protagonizada por el Philarmonic Ensemble, formado exclusivamente por miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena.

Con entradas desde 39,80 euros, el público asistente disfrutará de un viaje musical que culminará con dos joyas inmortales: 'El bello Danubio azul' y la célebre 'Marcha Radetzky'.

Lee Fields / Cedida

Lee Fields

El estadounidense Lee Fields traerá el 25 de enero a la Sala Capitol el soul más auténtico como parte de su gira con la que hará parada en nueve ciudades españolas.

A sus 74 años, el soulman de Carolina del Norte sigue exhibiendo su gran voz, áspera y a la vez luminosa, y que sigue siendo un referente para las generaciones futuras. Las entradas están disponibles a 22 euros más gastos de gestión.

Fernandocosta

También estará representada la escena urbana, con el concierto el 16 de enero de Fernandocosta, una de las figuras más destacadas dentro de la escena española.

El artista ibicenco hará parada en la capital gallega como parte de su gira 'Amor y dolor', en la que celebra sus diez años de trayectoria en torno a sus dos últimos discos, 'Amor de barrio' y 'Dolor de barrio'. La cita será el viernes 16 de enero en la Sala Capitol, con entradas a 38,50 euros .

Viaje musical por el cine de animación o el Anime

Durante este mes de enero también tendrán un gran peso distintas Orquestas Sinfónicas que traerán propuestas de lo más variado.

La primera de ellas será la Film Symphony Orchestra, que hará parada el 10 de enero en el Palacio de Congresos con 'Toon Story', un espectáculo musical y visual que rinde homenaje a las bandas sonoras más emblemáticas del cine de animación.

Al día siguiente, también en el Palacio de Congresos, será el turno de la Otaku Sympohony Orchestra, que realizará un viaje musical por los universos del Anime y los Videojuegos.

Por último, el día 17 se subirá al escenario DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra, una propuesta vibrante que une orquesta sinfónica y DJ para reinterpretar grandes himnos del pop y la música electrónica.