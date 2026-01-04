Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 4 de enero, en Santiago?

Bingo musical especial de Reyes, esta tarde en la Carpa Roxa

A LAS 18.00 HORAS. A dos días de que Sus Majestades de Oriente lleguen a la capital gallega, el Colectivo do Flow trae a la Carpa Roxa, que ha sido el centro neurálgico de muchas de las actividades de esta Navidad, ‘Eh!.. Domingo: Bingo musical Especial Reis’, poniendo así ritmo a la tarde del domingo. Es un plan pensado para todos los públicos y de caracter gratuito. La iniciativa mezcla la dinámica clásica del bingo con la selección musical que los artistas del Colectivo do Flow suelen montar, garantizando un rato entretenido.

Orfeón Terra a Nosa durante un concierto / Cedida

Actuación de Orfeón Terra a Nosa en San Domingos de Bonaval

MÚSICA. Orfeón Terra a Nosa, que cumple 60 años en 2026, ofrecerá un concierto, de entrada libre, en la Igrexa de San Domingos de Bonaval, a partir de las 20.00 horas. El repertorio escogido para la ocasión reúne una selección de obras para el tiempo de Navidad que incluye composiciones contemporáneas, música popular gallega y portuguesa y piezas muy conocidas de la tradición europea, de autores como García Carril, Mato, Martini, Esterhazy, Saint-Saens o Haendel, entre otros.

Exposición sobre excavaciones en el Edificio Fontán

CISPAC. El Ecoespazo del Edificio Fontán acoge la exposición O Corro dos Mouros. Unha longa historia... A monumentalidade ritual-funeraria dende o Bronce Final ata a Idade do Ferro en Galiza, de la investigadora del grupo EcoPast de la USC y del CISPAC Pilar Prieto Martínez, directora de las excavaciones. La muestra puede visitarse hasta el 30 de enero, de 10 a 20 horas.

Concierto de Reyes de la Banda Municipal de Música en el Teatro Principal

La Banda Municipal de Música ofrece el Concierto de Reyes en el Teatro Principal. Bajo la dirección de Casiano Mouriño Maquieira, se representarán varios temas entre los que se encuentran An Der Schönen Blauen Donau (O Danubio Azul), A Christmas Festival, Auf Der Jagd, Polka schnell o Santiago (Vals). El concierto, incluido en el Ciclo de Inverno, dará comienzo a las 12.00 horas y tendrá una hora de duración.