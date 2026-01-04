Recuperar la ilusión a través de la magia, el circo y la danza

Recuperar la ilusión en nuestras vidas cotidianas de la mano de un espectáculo en el que magia, circo y danza «dialogan ao mesmo nivel» es una de las grandes propuestas de Reinventio, según su creador, el mago Martín Varela.

En pleno montaje del escenario para las actuaciones de este fin de semana en el Teatro Colón de A Coruña, antes de su cierre de gira el próximo 17 de enero con dos pases en el Auditorio de Galicia de Santiago, explica en conversación con EL CORREO GALLEGO que «conta a historia dun mago que perdeu a ilusión e que a través do resto de disciplinas que ve no escenario pode recuperar esas luz que lle faltaba». «Éunha historia coa que moita xente está a sentirse como interpelada porque ao final todos perdemos un pouco a nosa ilusión e a recuperamos constantemente», añade.

Espectáculo familiar

Fruto de un largo proceso de creación, indica que con la obra anterior, Inventio, «tiñamos claro xunto coa promotora Thinking Up Events, a idea de crear un espectáculo familiar no que estas tres disciplinas dialogasen ao mesmo nivel, e aquí o fan», y añade que «pode haber máis de preeminencia da maxia, pero concebida como algo máis amplo; falamos da maxia do Nadal, da lotería, e tamén hai maxia no circo e na danza».

Martín Varela realizando uno de sus números de magia dentro del espectáculo 'Reinventio'. / Adrián Lado

Estructurado en cuatro actos y 25 números a lo largo de los 90 minutos de duración, «conseguimos que os límites entre as tres artes se desdebuxen e que as miradas sexan un pouco comúns», apunta Martín Varela, quien destaca que la acogida desde que arrancaron la gira a mediados de diciembre en su Ferrol natal está siendo muy positiva y, además, «os bailaríns teñen formación en danza clásica, e o público quizáis non a vexa habitualmente, co que o que está pasando é que lle encandila».

Amplio elenco

Junto al creador de esta esperanzadora historia que construye un viaje simbólico que dialoga con el espíritu del Camino, forman parte del equipo la fundadora de Druida Danza Mercedes Súarez al frente de la dirección coreográfica, y Alberto Casas, en la iluminación.

El apartado circense lo componen la suiza Milena Blatter, especialista en handbalancing, contorsión y suspensión capilar; el malabarista portugués de 18 años Andrew Noronha, y los ucranianos Andrii Malyna y Anastasiia Kupriyashenko, aportando foot-juggling, acrobacia y patinaje escénico. El cuerpo de baile lo integran el venezolano Anthony Brenner y los gallegos Julia Méndez, Laura Pan Meirama, Cris Amor y Fernando Rois.

Sobre la posibilidad de ampliar la gira a nuevas localidades tras las dos actuaciones de este 17 de enero en Santiago, Martín Varela afirma que «nos encantaría», pero admite que «un proxecto tan grande require adaptalo a unha cronoloxía moi concreta porque ao final somos dez artistas sobre o escenario, e o equipo técnico o forman outras dez persoas, co que a loxística é potente».