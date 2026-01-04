Postais dende Raxoi
Os patios de Fontiñas e a vida compartida
MIla Castro
Fontiñas foi a primeira chave dunha casa para unha xeración que aprendeu cedo a combinar traballo, coidados e futuro. Para nós, as dos anos sesenta, significou a posibilidade de formar unha familia sendo mozas. De botar raíces sen deixar de medrar.
Aquí naceron as nosas crianzas, que correron libres polos patios de mazá, entre xardíns, merendas compartidas e xogos que non precisaban máis ca tempo e compañía. Eses patios foron espazos onde aprendemos a convivir, a coidar e a sentirnos comunidade. Onde se construíu o barrio de Fontiñas, creando redes afectivas entre persoas chegadas de moitos sitios.
Nós, coma o barrio, fomos cumprindo anos. E hoxe, co paso do tempo, tocounos asumir outro papel fermoso e profundo: ser coidadoras das netas e netos. Descubrir un amor novo, inmenso, difícil de explicar con palabras. Un amor de tempo regalado, de mans que acompañan sen présa e de patios que volven encherse de risas. Tamén dalgunha carreira espontánea cando o neto, coma o meu, bota a correr coa súa bicicleta verde sen pedais. Volven esas zancadas rápidas que suceden ao susto inicial e preceden a risa cómplice cando o alcanzas para dicir «pilleite!».
Fontiñas é a miña casa, o meu refuxio e o meu abrigo. Agora, nunha nova xeración, segue a ser comunidade que medra, unha vez máis, arredor do amor compartido. Ese que leva a reivindicar o 15707: un código postal como bandeira dun barrio que se construíu no fogar.
Longa vida a Fontiñas!
- Pérez Rumbao abrirá en la primera quincena de enero el nuevo concesionario Volkswagen en Santiago
- A Tafona del Preguntoiro dice adiós a Pilar Pena después de 32 años: 'Me dicen que me van a echar de menos
- Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago
- Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»
- SBC proyecta una nueva gasolinera ‘low cost’, 100.000 litros de combustible y recarga eléctrica en O Castiñeiriño
- Nuevo cierre en el comercio de Santiago: Olivares dice adiós tras 10 años en el Ensanche
- Fallece una mujer nonagenaria tras sufrir una caída en Santiago
- La Diócesis de Santiago se plantea la venta de inmuebles para reforzar su presupuesto de 28 millones