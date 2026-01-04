Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nochevieja en SantiagoPrimer bebé CHUSCalendario laboral de 2026Borrasca FrancisInserción laboral Galicia
instagram

Postais dende Raxoi

Os patios de Fontiñas e a vida compartida

Os patios de Fontiñas e a vida compartida

Os patios de Fontiñas e a vida compartida

MIla Castro

Fontiñas foi a primeira chave dunha casa para unha xeración que aprendeu cedo a combinar traballo, coidados e futuro. Para nós, as dos anos sesenta, significou a posibilidade de formar unha familia sendo mozas. De botar raíces sen deixar de medrar.

Aquí naceron as nosas crianzas, que correron libres polos patios de mazá, entre xardíns, merendas compartidas e xogos que non precisaban máis ca tempo e compañía. Eses patios foron espazos onde aprendemos a convivir, a coidar e a sentirnos comunidade. Onde se construíu o barrio de Fontiñas, creando redes afectivas entre persoas chegadas de moitos sitios.

Nós, coma o barrio, fomos cumprindo anos. E hoxe, co paso do tempo, tocounos asumir outro papel fermoso e profundo: ser coidadoras das netas e netos. Descubrir un amor novo, inmenso, difícil de explicar con palabras. Un amor de tempo regalado, de mans que acompañan sen présa e de patios que volven encherse de risas. Tamén dalgunha carreira espontánea cando o neto, coma o meu, bota a correr coa súa bicicleta verde sen pedais. Volven esas zancadas rápidas que suceden ao susto inicial e preceden a risa cómplice cando o alcanzas para dicir «pilleite!».

Fontiñas é a miña casa, o meu refuxio e o meu abrigo. Agora, nunha nova xeración, segue a ser comunidade que medra, unha vez máis, arredor do amor compartido. Ese que leva a reivindicar o 15707: un código postal como bandeira dun barrio que se construíu no fogar.

Longa vida a Fontiñas!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pérez Rumbao abrirá en la primera quincena de enero el nuevo concesionario Volkswagen en Santiago
  2. A Tafona del Preguntoiro dice adiós a Pilar Pena después de 32 años: 'Me dicen que me van a echar de menos
  3. Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago
  4. Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»
  5. SBC proyecta una nueva gasolinera ‘low cost’, 100.000 litros de combustible y recarga eléctrica en O Castiñeiriño
  6. Nuevo cierre en el comercio de Santiago: Olivares dice adiós tras 10 años en el Ensanche
  7. Fallece una mujer nonagenaria tras sufrir una caída en Santiago
  8. La Diócesis de Santiago se plantea la venta de inmuebles para reforzar su presupuesto de 28 millones

Felipe Criado: "La investigación también hace ciudad, y el Incipit es hoy un instituto de referencia mundial"

El ‘pinchazo’ en Lavacolla pasa factura a los hoteles: menos viajeros y pernoctaciones

El ‘pinchazo’ en Lavacolla pasa factura a los hoteles: menos viajeros y pernoctaciones

Os patios de Fontiñas e a vida compartida

Una pelea con gas pimienta en Santiago deja varios intoxicados

Una pelea con gas pimienta en Santiago deja varios intoxicados

Nuevo robo en un negocio de Santiago: «Me arrebató los billetes de la mano»

Nuevo robo en un negocio de Santiago: «Me arrebató los billetes de la mano»

De los conciertos de La M.O.D.A. o Patrick Watson a la Cabalgata de Reyes: los grandes planes para este enero en Santiago

De los conciertos de La M.O.D.A. o Patrick Watson a la Cabalgata de Reyes: los grandes planes para este enero en Santiago

Compostela rexistrou en 2025 menos choiva que nos dous anos anteriores

Catorce proyectos de cooperación en África y Latinoamérica tendrán ayudas municipales

Tracking Pixel Contents