El ‘pinchazo’ en Lavacolla pasa factura a los hoteles: menos viajeros y pernoctaciones

La caída de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro a lo largo del año pasado ha tenido un notable impacto en la actividad turística, tal y como dibuja el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los establecimientos hoteleros de la capital gallega recibieron 876.611 viajeros de enero a noviembre de 2025, lo cual supone un descenso de casi 25.000 visitantes con respecto al mismo periodo del año 2024, cuando en los primeros once meses del ejercicio se contabilizaron 901.447 turistas.

No obstante, pese a la caída de viajeros, Santiago lidera, con diferencia, el ranking gallego de turistas alojados en establecimientos hoteleros a lo largo del año pasado, por delante de A Coruña, con 503.611 viajeros, y Vigo (473.758).

En el balance de datos relativos a la capital gallega, destaca el registro de visitantes internacionales, tras contabilizarse en los hoteles de la ciudad un total de 455.859 residentes en el extranjero, si bien el dato supone una pérdida de 15.000 turistas (471.195 en los primeros once meses de 2024). En el apartado de viajeros internacionales, el mejor registro se contabilizó en el mes de mayo, cuando los establecimientos hoteleros de Santiago sumaron 73.781 residentes extranjeros (72.335 en 2024). El segundo mejor balance mensual corresponde con el dato de septiembre, con un registro de 65.531 visitantes foráneos. Le siguen junio (62.174), octubre (60.592, frente a 70.820 en 2024), abril (47.349), julio (44.666) y agosto (41.462).

Menos de 900.000 viajeros

Pese a no superar de enero a noviembre de 2025 el listón de los 900.000 viajeros, las cifras reflejan, una vez más, el tirón de la capital gallega a nivel internacional, puesto que en 11 meses los hoteles de Compostela alojaron más visitantes internacionales (455.859) que nacionales (420.752).

Pernoctaciones

Asimismo, los viajeros contabilizados en la capital gallega de enero a noviembre de 2025 generaron 1.458.777 pernoctaciones, 73.495 menos que en el mismo periodo del año 2024, cuando el dato superó la cifra de 1,5 millones (1.532.272). El año pasado, las estadías de los viajeros nacionales en los once primeros meses ascendió a 711.187, mientras que las pernoctaciones de viajeros extranjeros rozaron las 750.000 (747.590).

En cuanto al mes de noviembre, el último dato contabilizado por el INE, los establecimientos hoteleros de Santiago registraron un total de 51.794 viajeros y el número total de pernoctaciones superó las 90.000 (90.530).

Recortes de Ryanair

De esta forma, la cifra de viajeros y pernoctaciones en Santiago que recoge el informe Coyuntura Turística Hotelera publicado por el Instituto Nacional de Estadística se ha resentido por la caída de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago, penalizado por los recortes de Ryanair, tras suprimir para la temporada de verano dos rutas, reducir el tráfico un 28% (370.000 asientos) y cerrar el pasado mes de octubre su base en Lavacolla.

Una situación que ha derivado en una notable pérdida de pasajeros en el ejercicio 2025. A la espera del dato oficial del mes de diciembre, la terminal compostelana registró de enero a noviembre un total de 2.940.873 pasajeros, lo cual supone un 13,4% menos que en el mismo período de 202. Además, ha gestionado 23.394 vuelos, un 6,9% menos.