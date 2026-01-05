Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 5 de enero, en Santiago?

‘Ficcións especulativas’ en el Colexio de Fonseca

El Salón Artesonado del Colexio de Fonseca alberga hasta el próximo 28 de febrero la exposición Ficcións especulativas, a través de la que se explora cómo los artistas contemporáneos utilizan la ciencia ficción, los sueños y los oráculos como herramientas para construir visiones alternativas sobre el mundo y sobre el futuro. La muestra, que reúne obras de una docena de artistas, se puede visitar en horario de lunes a sábado, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.

El mago gallego Dani Martín estará hoy en la Ánxel Casal / Cedida

Espectáculo de magia de bolsillo de la mano de Dani García

BIBLIOTECA ÁNXEL CASAL. La compostelana biblioteca pública Ánxel Casal acogerá este mediodía, a partir de las 12:00 horas, un espectáculo de magia de bolsillo en el que su protagonista, el mago Dani García, se servirá de los libros y la imaginación como grandes aliados para sorprender a los espectadores. La entrada para disfrutar de la actuación de Dani García, quien quedó finalista en el mundial de magia celebrado en Turín, es libre hasta completar la capacidad de la sala.

Belén de San Fiz de Solovio / Cedida

Último día para visitar el Belén tradicional de San Fiz de Solovio

CLÁSICO. Compuesto por más de medio millar de figuras, el tradicional belén cedido por el belenista José Uzal se puede visitar hoy por última vez en esta edición en San Fiz de Solovio. Un belén que recrea diferentes escenas y que incluye piezas en movimiento y efectos especiales de iluminación y sonido, dentro de una iglesia que forma parte fundamental de la historia fundacional de Santiago. Estará abierto al público entre las 11:00 y las 14:00 horas de la mañana y las 16:00 y 21:00 horas de esta mágica noche de Reyes.

Luces y estrellas en la Praza da Quintana

NAVIDADES. Durante todas estas fiestas, la Praza da Quintana se ilumina cada tarde, a las 18:00 horas, con las luces y estrellas que tanta relación tienen con Santiago. Y es que cabe recordar que Campus Stellae es la forma toponímica latina para referirse a Compostela. Hoy y mañana serán las últimas oportunidades para disfrutar de este alumbrado especial.