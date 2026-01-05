Aparecen varias bolsas de escombros en el río Sarela a su paso por Galeras

Lamentablemente, con la entrada del nuevo año las conductas reprochables de algunos incívicos en Santiago no solo no han quedado erradicadas, sino que más bien parecería que hay que lamentar lo contrario.

Al menos, eso es lo que pudieron deducir aquellas personas que a lo largo de esta mañana de lunes se dispusieron a pasear por las orillas del río Sarela a su paso por el compostelano barrio de Galeras y que, en lugar de encontrarse con un apacible y natural entorno en el que recargar fuerzas tras este intenso período navideño de reuniones con familiares y amistades, se toparon con la desagradable sorpresa de que sobre el agua había flotando varias bolsas de escombros que algún desalmado sin el más mínimo respeto por el medioambiente, ni por la propia ciudad, ni por los ciudadanos que la habitan, decidió que era buen sitio para depositar.