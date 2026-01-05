Un 2026 de concierto en Santiago: Katy Perry, Maroon 5, Linkin Park... todos los artistas que nos visitarán este año

Con el recién estrenado 2026, y tras un gran 2025 musicalmente hablando, Santiago encara el nuevo año con una marcada agenda musical que promete grandes cosas. Artistas y bandas internacionales, nacionales y locales harán parada en la capital gallega a lo largo de este año.

Con una programación diversa, con propuestas para todo tipo de gustos, Santiago volverá a hacer vibrar los escenarios, especialmente entre quienes disfrutan de la música en directo. Esta es la agenda de los conciertos programados, por el momento, en Santiago para este 2026:

Enero

El 2026 arranca musicalmente en Santiago con la protagonismo de la música sinfónica en el Palacio de Congresos. El día 8 se subirá al escenario (19.30 horas) el Philarmonic Ensemble, integrado exclusivamente por miembros de la Orquesta Sinfónica de Viena, con su Concierto de Año Nuevo de Vien. También el Palacio de Congresos acogerá el día 9 a la Otaku Symphony Orchestra (19.00 h.) y el día 10 hará lo propio con la Film Symphonic Orchestra y su "Toon Story" (19.00 horas).

Las siguientes paradas serán en la Sala Capitol donde actuarán la compositora y cantante Natalia Lacunza (el día 15 a las 21.00 h.); Fernandocosta, una de las figuras más destacadas de la escena urbana española (el día 16 a las 21.30 horas); o el prestigioso artista canadiense Patrick Watson (17 de enero).

Patrick Watson (izq.) y Fernandocosta actuarán este mes de enero en Santiago / Cedida

El propio 17 de enero también tendrá lugar, en el Palacio de Congresos (19.30 horas), el Dj Symphonic & Royal Film Concert Orchestra, una combinación extravagante entre un orquesta sinfónica y un DJ.

El mes de enero se cerrará con tres conciertos en la Sala Capitol: el soul más auténtico con Lee Fields (25 de enero, 20.00 horas); las letras personales de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (29 de enero, 21.00 horas); y el folk gallego de Carlos Ares (31 enero, 22.00 horas).

Febrero

La música volverá a sonar en Santiago el día 4 de febrero con el cruce de blues, soul, jazz y rock and roll de Los Lobos, que llevarán su amplio catálogo a la Sala Capitol (20.30). Una Sala Capitol a donde llegará al día siguiente, el jueves 5, el rapero vigués Dirty Suc para presentar su nuevo trabajo: Fillo do mar.

El día 6, en la Sala Riquela, será el turno del argentino Santiago Motorizado (21.00 horas), mientras que en la Sala Capitol se subirán al escenario los gallegos Familia Caamagno (21.30 horas). Al día siguiente, el sábado 7, el pianista James Rhodes encandilará al público en el Palacio de Congresos (20.00 horas) con su estilo único.

La Sala Capitol centrará en el resto del mes gran parte de la agenda musical con conciertos de Kadec Santa Anna (día 8, 21.00 horas), Leïti (día 12, 21.00 horas), DEF CON DOS + Grandma's Ashes (13 de febrero, 21.00 horas), Nacho Vegas (día 14, 22.00 horas), Pignoise (19 de febrero, 21.00 horas), Harlem Gospel Travellers (día 20, 20.30 horas), Segismundo Toxicómano + Moscow Death Brigade + Demenzi Social (día 21, 20.30 horas), Hens (día 26, 20.00 horas) y la doble cita de Rusowsky (27 y 28 de febrero).

Por la izquierda, de arriba a abajo: Kadec Santa Anna, DEF CON DOS, Pignoise, Harlem Gospel Travellers, Hens y Rusowsky / Cedida

Más allá de la Sala Capitol, el mes de febrero también llegará con un concierto del grupo de indie punk Anabel Lee en la sala Sonar (20 de febrero) o un cuádruple concierto del compostelano Luis Fercán en La Carrilana (día 24), Borriquita de Belém (25 de febrero), Fuco Lois (día 26) y Lucille Pub (28 de febrero).

Marzo

El mes de marzo empezará de la misma forma que termina febrero, con un concierto de Luis Fercán, el propio día 1, en esta ocasión en la Sala Riquela. A este le seguirá la actuación el día 5 en la Casa das Crecchas de Eris Mackenzie (21.00 horas).

Eris Mackenzie y Victor Manuel actuarán en marzo en Santiago / Cedida

La siguiente cita será el día 7, con el concierto del cantautor Víctor Manuel en el Palacio de Congresos, que con más de seis décadas sobre el escenario arrancará su nueva gira en la capital gallega. Por su parte, el día 12 será el turno de Amaia Miranda en la Sala Riquela (21.00 horas) y de Tarchi en la Sala Capitol (21.00 h.), mientras que al día siguiente Ezvit 810 se subirá a los escenarios de la sala Moon Music Club (21.00 horas) y Chiquita Movida hará lo propio en Capitol (21.30 horas).

El mes de marzo se cerrará con los conciertos de Derby Motoreta's Burrito Kachimba en la sala Capitol (20 de marzo, 22.00 h.); Unto Vello también en Capitol (día 22, 20.00 horas); Luz Casal en el Palacio de Congresos (día 26, 20.30 h.); Süne en Casa das Crechas (viernes 27, 20.30 h.); Pole en la sala Capitol (día 27, 21.00 h.) y Rufus T. Firefly también en Capitol (28 de marzo, 21.30 h.).

Abril

La agenda musical de abril comenzará el viernes día 10 con los conciertos de Gregotecho en la Sala Riquela (21.00 horas) e Iseo & Dodosound en la sala Capitol (22.00 h.). Sin embargo, la cita más marcada del mes de abril será al día siguiente cuando, además del concierto de La Perra Blanco en la sala Capitol (21.00 h.), tendrá lugar en el Multiusos Fontes do Sar el Festival Jaleo!

Tras el éxito de su primera edición el año pasado, esta segunda edición reunirá al músico coruñés Xoel López, el icónico trío Sidonie, la banda revelación del rock alternativo español Ultraligera, los representantes del folk gallego contemporáneo De Ninghures, el dúo de pop y electrónica Ojete Calor y Señora DJ.

Además, en el mes de abril hay otras cuatro citas confirmadas, todas en la sala Capitol: el día 14, Los Auténticos Decadentes (22.30 h.); el 15, Altin Gün (21.00 h.); el 17, Marlon (21.00 horas); y el 24, The Long Ryders & Tesouro (22.30 h.). Además, el día 17, la soprano Ainhoa Arteta se subirá al escenario del Palacio de Congresos tras posponerse una actuación que en primera instancia iba a tener lugar este pasado domingo 4 de enero.

Mayo

Mayo comenzará como termina abril, con varias citas marcadas en la sala Capitol: los conciertos de Aphonnic el día 2 (20.30 h.), Rebeliom do Inframundo el viernes 8 (20.30 h.) y OBK el día 15 (21.00 h.).

Tras estos llegará una de las citas destacadas, con la presencia el sábado 16 de Pablo López el Palacio de Congresos (21.00 h.). Tras el cantante malagueño llegarán los conciertos de 091 en la sala Capitol (día 21, 21.00 h.), de Silvia Pérez Cruz en el Auditorio de Galicia (sábado 23, 20.30 h.) y los suecos The soundtrck of our lives con su rock psicodélico en la Capitol (30 de mayo, 21.30 h.).

Pablo López durante un concierto / Ricardo Grobas

Junio

El mes de junio estará marcado, sin ninguna duda por O Son do Camiño, que volverá a llenar un año más el Monte do Gozo del jueves 18 al sábado 20, con tres grandes figuras confirmadas hasta el momento: Katy Perry, Linkin Park y Dani Martín.

Sin embargo, no será la única cita destacada en junio, que contará también con los conciertos de Andrés Suárez el el día 4 en la sala Capitol (21.00 h.) y la esperada actuación del icónico dúo Camela el 13 de junio en el Multiusos Fontes do Sar.

Camela durante un concierto / ECG

Julio

Si junio estará marcado por O Son do Camiño, julio lo estará por O Gozo Festival. La cuarta edición del festival, que tendrá lugar el sábado 11 de julio, contará con un cartel de lujo formado por Maroon 5, el dj Martin Garrix, Danny Ocean, Rita Ora o la gallega Miriam Rodríguez.

Agosto

La banda australiana Amyl and the Sniffers hará parada en Santiago el próximo 16 de agosto (la única cita en España junto al 18 de agosto en Barcelona) como parte de su nueva gira para promocionar su último álbum, 'Cartoon Darkness'. Con su retorno a los escenarios españoles, la banda apunta a recuperar el punk directísimo, sucio, melódico y repleto de energías. Las entradas están ya agotadas para un concierto que se celebrará en la Sala Capitol a las 19.00 horas.

Octubre

Ya en octubre, la sala Capitol albergará los conciertos de La Cabra Mecánica (sábado 17, 21.00 h.) y No te va a gustar (día 21, 20.00 h.), mientras que en el Palacio de Congresos tendrá lugar el día 25 a las 19.00 horas la 'Julio Iglesias Experience', donde Julio Iglesias Jr. dará voz a los grandes clásicos de su padre.