«La financiación pública es fundamental en la investigación cardiovascular»

El proyecto galardonado en la séptima edición del Premio Internacional Ramiro Carregal aborda el desarrollo de terapias preventivas que reduzcan el tejido adiposo disfuncional asociado a la patología valvular y coronaria. Sonia Eiras es líder del grupo de Cardiología Traslacional en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

¿Le sorprendió el galardón?

La verdad es que me sorprendió bastante. En realidad, este tipo de premios habitualmente suelen darse a cardiólogos porque son ellos los que realmente atienden al paciente y saben el problema. Yo, como soy más investigadora básica y estoy más en el laboratorio, pues la verdad es que sí que me sorprendió este premio.

¿El proyecto sólo está asociado a la patología coronaria?

Sí, pero siempre centrado en lo que nosotros ya llevamos trabajando desde hace muchos años, que es el tejido adiposo epicárdico.

¿Qué factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares se pueden llegar a controlar?

Desde luego, factores como el consumo de tabaco, la obesidad, el sedentarismo y todo lo que vaya manipulado a través del estilo de vida, pues se debe de modificar.

Un estilo de vida, el actual, que no ayuda a luchar contra este tipo de patologías, ¿no?

Desde luego. Por eso es muy recomendable una dieta sana, hacer ejercicio de forma habitual y evitar cualquier tipo de tóxico pues va a reducir el 80 por ciento del riesgo cardiovascular en la gente.

¿Es cierto que las personas nerviosas son más propensas a sufrir un infarto de miocardio?

Desde luego, puede ser por el estrés, que a veces puede provocar algún tipo de patología cardíaca. Esto en realidad no sé qué relación tendría pero a lo mejor quizás podría promover o favorecer en situaciones de estrés ese incremento de riesgo de patologías cardiovasculares. Insisto, podría.

En cuanto a la gente que después de sufrir un infarto vuelve a hacer deporte, ¿lo recomienda?

Claro. Siempre, aunque con moderación. Para eso ya hay profesionales que hacen sus recomendaciones en base a cada uno de los pacientes que atienden.

¿Cuál es el estado de salud de la investigación cardiovascular?

Para nosotros es fundamental la financiación pública. Eso sí. También es importante la financiación llevada a cabo por las empresas para promover que tengamos los de investigación un apoyo y un amparo suficiente como para desarrollar nuestro trabajo con garantías de continuidad. La inversión en investigación en España siempre ha estado por debajo de la media europea. Necesitamos contar con un porcentaje por lo menos iguale esa media europea.

¿Su trabajo le permite mantener contacto con su tierra?

Mantengo mis raíces familiares de Vila de Cruces. La verdad es que volver a casa siempre es un lujo. Yo siempre voy los fines de semana allí con mis amigos, mis amigas, mi familia, mis padres, mis suegros, mis primos y todos mis tíos. Lo cierto es que soy muy de allí. En concreto, mis raíces familiares pertenecen a una aldea que se llama Duxame. Lo que tengo que decir porque de lo contrario se enfadan. Prácticamente todos mis familiares son de esa parroquia cruceña, aunque también algunos en Vigo pero prácticamente todos son de Duxame, como yo.