Plan Microcreds, a oportunidade que agardabas para formarte na USC

Esta proposta aberta a adultos de entre 25 e 64 anos, permite cursar ensinanzas específicas e microcredenciais para impulsar o seu perfil profesional

Non se require titulación universitaria previa para inscribirse

Estudantes da USC entrando na Facultade de Farmacia.

El Correo Gallego

Santiago

Se tes entre 25 e 64 anos e queres mellorar o teu perfil profesional, actualizar competencias ou abrir novas portas laborais, a Universidade de Santiago de Compostela ofrece unha opción pensada para ti: o Plan Microcreds. Trátase dunha nova vía de formación universitaria flexible, práctica e accesible, deseñada para responder ás necesidades reais do mercado de traballo actual.

Un dos principais atractivos destas formacións é que non se precisa titulación universitaria previa para acceder. As microcredenciais están orientadas a persoas adultas que desexan reciclarse profesionalmente, adquirir coñecementos moi concretos ou especializarse nun ámbito específico sen ter que cursar inicialmente un grao ou un máster completo. Son formacións breves, altamente aplicadas e enfocadas a mellorar a empregabilidade.

O Plan Microcreds ofrece formacións específicas e microcredenciais.

O Plan Microcreds baséase na filosofía dos “pequenos pasos acumulativos”: cada microcredencial ten valor por si mesma, pero tamén pode combinarse con outras para construír percorridos formativos personalizados ao longo do tempo. Isto permite avanzar ao ritmo de cada persoa, adaptando a aprendizaxe ás súas necesidades profesionais e persoais.

Horarios flexibles

Outro dos grandes beneficios é a súa accesibilidade. Moitas destas formacións non requiren cualificacións previas, o que contribúe a democratizar o acceso á universidade e á formación continua. Ademais, están especialmente pensadas para compatibilizarse cos horarios laborais e familiares, cun formato flexible e de curta duración.

En canto á calidade e ao recoñecemento, as microcredenciais do Plan Microcreds están respaldadas pola USC e aliñadas co marco europeo de microcredenciais, o que garante unha certificación universitaria con validez en toda Europa. Cada formación conta con resultados de aprendizaxe claramente definidos, competencias avaliadas e unha vinculación directa con sectores profesionais concretos, respondendo así ás demandas actuais das empresas.

En definitiva, o Plan Microcreds convértese nunha oportunidade real para seguir formándose ao longo da vida, mellorar a empregabilidade e manterse actualizado nun mercado laboral en constante cambio, da man dunha universidade pública de prestixio como a USC.

