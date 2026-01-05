Presentación del conjunto escultórico 'Epifanía' en la Catedral de Santiago
Se ubica cerca del Pórtico de la Gloria y es obra del escultor Óscar Aldonza
Apenas unos días antes de la celebración de la solemnidad de la Epifanía, en la Catedral de Santiago se ha instalado un conjunto escultórico que recupera en la basílica una iconografía que estuvo presente de modo destacado una vez se concluye el gran proyecto mateano: en el trascoro, y en continuidad con el discurso del Pórtico de la Gloria, "una representación de la adoración de los Sabios de oriente al Niño Dios centraba el espíritu de los fieles y peregrinos en un misterio que había comenzado en Belén, que culminó en Jerusalén, pero que estaba destinado a ser manifestado (epifanía) a toda la humanidad", indicaron desde el Arzobispado de Santiago.
El arzobispo, monseñor Francisco Prieto, presentó, acompañado por miembros de la Comisión del Año Santo y del Cabildo, en la mañana de este domingo, el conjunto escultórico Epifanía. Se ubica cerca del Pórtico de la Gloria y es obra del escultor Óscar Aldonza.
Esta pieza realizada en bronce y cerámica, elaborada por el escultor compostelano Óscar Aldonza, "se convierte en el hito que anuncia y señala el inicio de la preparación para la mejor celebración y vivencia del Año Jubilar 2027", destacaron desde el Arzobispado.
Y añadieron: "La imagen central de la Virgen con el Niño sugiere un triple movimiento. Dado que la pieza se va a instalar en el lugar que ahora muestra la huella de un relleno de sillares y mampuesto en la portada de la antigua Sala Capitular, ese fondo quedará cubierto por una superficie porcelámica que representa un rompimiento de gloria, en la que se destacará una estrella que proyecta sus rayos, como una alusión al antiguo coro pétreo".
