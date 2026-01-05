Este es el tiempo que hará este lunes en Santiago para la Cablagata de Reyes: ¿Harán falta los paraguas?
Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles de la capital gallega repartiendo caramelos, regalos e ilusión
Este lunes 5 de enero, en una de las jornadas más mágicas del año, los Reyes Magos no faltarán a su cita anual y recorrerán las calles de Santiago repartiendo caramelos, regalos e ilusión.
Sin embargo, la gran pregunta que gran parte de los padres se plantea es si harán falta los paraguas, y no para ser utilizados como almacena caramelos, sino para protegerse de la lluvia.
Una jornada gélida
Lo que si serán necesarios son los abrigos, y es que Santiago vive este lunes una jornada gélida, con temperaturas entre los 2 y los 7 ºC a lo largo del día.
Una situación de frío extremo que se repite en toda la comunidad, con alertas amarillas activadas esta pasada madrugada en el interior de Ourense por temperaturas mínimas de -6 ºC y avisos amarillos por acumulación de nieve en la montaña de Lugo.
En cuanto a las lluvias, conforme avance el día se incrementarán las posibilidades, siendo más probable que caigan algunas gotas al acercarse la hora de la cabalgata.
Sin embargo no se tratará de una lluvia muy intensa, sino que se tratarán de algunos pequeños chubascos dispersos. Una situación que no alterará los planes de Melchor, Gaspar y Baltasar que, como novedad, saldrán en unas carrozas que cuentan con algún tipo de cubierta para evitar mojaduras.
El día de Reyes más frío en 40 años
El frío intenso seguirá siendo protagonista hasta mediados de la semana que viene y, según la Aemet, podría ser el día de Reyes más frío en España de los últimos cuarenta años.
"Todo apunta a que sus majestades los Reyes Magos van a tener que hacer el reparto de regalos muy abrigados", escribió la entidad estatal en su cuenta de X.
