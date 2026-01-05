Los Reyes Magos ya están en Santiago

Melchor, Gaspar y Baltasar aterrizaron esta mañana en el aeropuerto de Lavacolla, alrededor de las 10.30 horas. Junto a sus pajes, fueron recibidos por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, para luego proceder al espacio cultural de la terminal compostelana, donde los esperarían los niños y las niñas que todavía no han entregado sus cartas.

Melchor, Gaspar y Baltasar aterrizaron esta mañana en el aeropuerto compostelano. / Jesús Prieto

Será a las 17.30 horas cuando la Cabalga, con una comitiva de unas 300 personas y conformada por cinco carrozas, inicie su recorrido en la Praza da Mercé de Conxo para llegar al Obradoiro pasando por la avenida de Ferrol, Frei Rosendo Salvado, Praza Roxa, República do Salvador, O Hórreo, plaza de Galicia, Porta Faxeira y Rúa do Vilar.

Ya en el Obradoiro, donde habrá un concierto de A Gramola Gominola, los más pequeños tendrán la oportunidad de hablar con Sus Majestades, y de tomarse un chocolate con churros en el soportal del pazo de Raxoi.

¿LLoverá esta tarde en Santiago?

A pesar de que el día amaneció con sol y bajas temperaturas, Meteogalicia indica que podría haber lluvia a partir del mediodía. Habrá que esperar para ver si finalmente los compostelanos que se acerquen a la Cabalgata tendrán que hacerlo con paraguas. En cualquier caso, los Reyes Magos se desplazarán en unas carrozas que llevan cubierta.