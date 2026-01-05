El alquiler en Santiago continúa la escalada alcista y en dos años sube casi cien euros

El acceso a la vivienda, considerado desde hace ya tiempo como uno de los grandes problemas para una inmensa mayoría de la población, que ve cómo el elevado precio de los alquileres le impide desarrollar con unas mínimas garantías su proyecto de vida, este 2026 que acaba de comenzar no parece que vaya a mejorar de momento la situación con respecto a las soluciones habitacionales.

Al menos así lo corroboran las últimas estadísticas publicadas en el Observatorio da Vivenda en Galicia que, en el caso concreto de Santiago, sitúan el precio medio del alquiler en 658,5 euros al mes frente a los 623,3 en los que cerró en 2024. Una cifra que representa casi cien euros más en apenas dos años, puesto que en 2023 estaba fijado en 563,9 euros.

Este incremento, en base a los últimos datos del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) correspondientes al período entre enero y noviembre del año pasado, se refleja también en el precio medio del metro cuadrado en los contratos de alquiler firmados en Compostela, establecido ahora en 7,2 euros frente a los 6,36 de 2023, y 7 euros un ejercicio después.

Incrementos en las grandes urbes

En un análisis sobre la evolución del mercado del alquiler en las siete grandes ciudades, lo que se observa es que A Coruña continúa siendo la urbe más cara, la única además que supera la barrera de los 700 euros mensuales. De hecho, la media del alquiler escala hasta los 731,6 euros, con un precio de 7,9 euros el metro cuadrado; seguida de Vigo, donde un inquilino debe abonar 696,6 euros al mes, ciudad en la que el metro cuadrado está en 7,5 euros.

Por debajo de esta cifra se encuentran el resto de urbes gallegas, donde llama la atención la situación de Pontevedra, que con el metro cuadrado a 6,6 euros -más bajo que en Santiago-, quienes optan por vivir en ella de alquiler deben desembolsar sin embargo una cuantía mayor, 665 euros frente a los 658,5 registrados en la capital gallega.

Ferrol es de las siete la ciudad con el mercado más barato, 555,8 euros al mes, si bien el metro cuadrado empata con el de Ourense, a 5,8 euros (566,7 por una vivienda mensualmente). En Lugo, donde el alquiler cuesta 574,2 euros, el metro cuadrado está a 5,2 euros.

Aumento interanual

El último informe publicado por Idealista recoge también esta escalada, con un aumento interanual del precio del alquiler en el conjunto de la comunidad del 6,2%, con incrementos del 1,1% a lo largo del último trimestre y del 3,4 solo en diciembre, dentro de una tendencia alcista que parece no tener techo. Subida en todas las provincias gallegas, con Lugo liderando esta escalada, al experimentar un aumento del 11,8% en el último ejercicio, seguida de Pontevedra (8,8%), Ourense (6,5%) y A Coruña (5,6%).

A nivel estatal, el incremento interanual quedó establecido en un 8,5% durante los últimos tres meses del pasado año.

Formalizados 2.750 contratos entre enero y noviembre en Compostela

Volviendo a Compostela, y a falta de contabilizar en el Observatorio da Vivenda de Galicia los datos del último mes, entre enero y noviembre se formalizaron un total de 2.750 contratos, cuando en el ejercicio anterior habían alcanzado la cifra de 2.835.

En los registros publicados desde 2014, se observa que solo en aquella ocasión quedaron por debajo de los dos mil, 1.502 en concreto en un año en el que todavía se notaban los efectos de la crisis económica iniciada en 2008, y en el que el precio medio del alquiler era de 390,5 euros.

Por contra, en todo este período de más de una década ha habido dos ejercicios en los que se han superado los tres mil contratos de alquiler en Santiago. El último fue el de 2023, con 3.214, y el anterior precisamente el de 2022, con 3.118.

En el resto de las grandes ciudades gallegas, entre enero y noviembre pasado se registraron en A Coruña 5.173 contratos de alquiler, 4.616 en Vigo, 1954 en Ourense, 1.725 en Lugo, 1.115 en Pontevedra y 981 en Ferrol.

Agosto, el mes más prohibitivo

A falta de cerrar definitivamente los datos de 2025 con las estadísticas del mes de diciembre, el pasado agosto se convirtió, al menos por ahora, en el más prohibitivo en cuanto al alquiler de vivienda en Santiago se refiere. De hecho, el precio se situó en los 692,8 euros, cuando la media entre enero y noviembre fue de 658,5 euros, según se recoge en el Observatorio da Vivenda de Galicia.

Septiembre tampoco resultó un mes barato, donde los alquileres se formalizaron por 687,6 euros, mientras que la menor cuantía a desembolsar por un piso en alquiler en la capital gallega fue de 604,3 euros en enero, coincidiendo con el arranque de un nuevo año.

En conjunto, y según el último informe de Idealista, el incremento interanual del alquiler se sitúa en el 6,3 por ciento.

Fianzas registradas

En cuanto a las fianzas registradas por el Instituto Galego da Vivenda e Solo con respecto a los nuevos contratos en Santiago, septiembre fue con mucho el mes de mayor actividad, donde se formalizaron un total de 489 contratos de alquiler, en una ciudad como la capital gallega, donde la actividad universitaria y el sector servicios tienen una gran influencia. En agosto llegó a 292, y en enero se quedó en 241.

Únicamente se llevaron a cabo 92 contratos en noviembre, con un precio medio de 623 euros; cuando solo un mes antes habían sido 214, cuyos arrendatarios tuvieron que desembolsar 668,3 euros para acceder a un alquiler en octubre.

Por debajo de los doscientos contratos se quedaron a su vez marzo y abril, con 188 y 169, y un coste medio de 630,2 y 644,6, respectivamente.