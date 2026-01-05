Lo último para despedir la Navidad en Galicia: un bosque mágico a menos de una hora de Santiago

A lo largo de los últimos días se ha hablado mucho del pueblo ourensano que brilla con luz propia, de las luces de Ribadavia, que hace dos años se alzó con el encendido de Ferrero Rocher o del Belén en movimiento más grande de Galicia.

También han brillado las 'Aldeas de Nadal' de Lalín o el Belén a tamaño real de Viveiro. Y es que en Galicia son muchas las alternativas para disfrutar de la Navidad. Desde EL CORREO GALLEGO os proponemos otra para despedirla por todo lo alto.

Es uno de los espacios más emblemáticos de Sanxenxo y también parada obligada para aquellos que buscan lugares para disfrutar de la Navidad más allá de las luces de Vigo.

Bosque do Nadal

Se trata del Bosque do Nadal de Noalla que, Organizado por la Asociación Juvenil A Esmorga, no deja de ganar adeptos año tras año.

Un arco luminoso funciona de entrada a la Carballeira de Noalla, totalmente transformada en un bosque mágico que descubre casetas de madera, pasarelas, más de un centenar de árboles iluminados y rincones nuevos llenos de elementos decorativos que harán las delicias de los más pequeños de la casa.

Mercadillo, conciertos y muchas más actividades se programaron durante el pasado mes de diciembre. Con todo, estos días aún puede visitarse, pues el Bosque do Nadal se despedirá este 9 de enero de 2026. Es, además, de entrada gratuita.

Cómo llegar al Bosque do Nadal de Noalla

Llegar al Bosque do Nadal de Noalla no tiene pérdida. Lo óptimo es poner en Google Maps su nombre y seguir las indicaciones.

Está ubicado en la Carballeira de Noalla, junto a la Iglesia de Santo Estevo. Desde Santiago, el viaje te llevará unos 50 minutos por la AP-9 y la AG-41.