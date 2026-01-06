Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 6 de enero, en Santiago?

Concierto de Reyes: ‘La Cenicienta’, en el Auditorio de Galicia

Bajo la batuta del director Baldur Brönnimann, el Auditorio de Galicia acoge hoy el segundo pase del Concierto de Reyes de la Real Filharmonía de Galicia, en el que ofrecerá a las 18:30 horas una selección de La Cenicienta, a partir de las composiciones de Sergei Prokófiev sobre el cuento de Charles Perrault. Una magnífica ocasión para disfrutar de una actuación que cuenta con la dramaturgia de Lorena Conde, así como con Belén Constenla y Lidia Veiga como actrices.

La exposición ‘Boutique Amparo’, en la Fundación Eugenio Granell

Por su 30º aniversario, Boutique Amparo, comisariada por Eduardo Valiña, forma parte de las muestras conmemorativas del trigésimo aniversario del Museo-Fundación Eugenio Granell. Esta exposición pretende ser un reconocimiento al trabajo de Amparo Segarra (Valencia, 1915 – Madrid, 2007), una artista imprescindible en el marco de la vanguardia histórica, no solo por su propia aportación, sino como eje vertebrador del universo granelliano.

La exposición ‘Boutique Amparo’, en la Fundación Eugenio Granell / Cedida

Esculturas de Asorey en una muestra en la Cidade da Cultura

La exposición Francisco Asorey, una recuperación necesaria, puede visitarse en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura. Comisariada por Miguel Fernández-Cid y coordinada por Carmen Asorey, nieta del artista, la muestra reúne una selección de las obras más importantes del escultor. Desde las piezas iniciales hasta las esculturas en madera en las que desarrolla una iconografía de claras raíces populares y un tratamiento singular de la policromía, así como su obra monumental, presente en toda la geografía gallega.

Esculturas de Asorey en una muestra en la Cidade da Cultura / Cedida

Último pase de ‘Plácido’, hoy en la sala Numax

La sala Numax proyectará esta tarde, a las 20:00 horas, el último pase de Plácido. Bajo la dirección de Luis García Berlanga, se trata de una obra maestra del cine español. Su exhibición sirve como homenaje al guionista Rafael Azcona en el centenario de su nacimiento. La película tiene una duración de una hora y veinticinco minutos.