Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 6 de enero, en Santiago?
Concierto de Reyes: ‘La Cenicienta’, en el Auditorio de Galicia
Bajo la batuta del director Baldur Brönnimann, el Auditorio de Galicia acoge hoy el segundo pase del Concierto de Reyes de la Real Filharmonía de Galicia, en el que ofrecerá a las 18:30 horas una selección de La Cenicienta, a partir de las composiciones de Sergei Prokófiev sobre el cuento de Charles Perrault. Una magnífica ocasión para disfrutar de una actuación que cuenta con la dramaturgia de Lorena Conde, así como con Belén Constenla y Lidia Veiga como actrices.
La exposición ‘Boutique Amparo’, en la Fundación Eugenio Granell
Por su 30º aniversario, Boutique Amparo, comisariada por Eduardo Valiña, forma parte de las muestras conmemorativas del trigésimo aniversario del Museo-Fundación Eugenio Granell. Esta exposición pretende ser un reconocimiento al trabajo de Amparo Segarra (Valencia, 1915 – Madrid, 2007), una artista imprescindible en el marco de la vanguardia histórica, no solo por su propia aportación, sino como eje vertebrador del universo granelliano.
Esculturas de Asorey en una muestra en la Cidade da Cultura
La exposición Francisco Asorey, una recuperación necesaria, puede visitarse en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura. Comisariada por Miguel Fernández-Cid y coordinada por Carmen Asorey, nieta del artista, la muestra reúne una selección de las obras más importantes del escultor. Desde las piezas iniciales hasta las esculturas en madera en las que desarrolla una iconografía de claras raíces populares y un tratamiento singular de la policromía, así como su obra monumental, presente en toda la geografía gallega.
Último pase de ‘Plácido’, hoy en la sala Numax
La sala Numax proyectará esta tarde, a las 20:00 horas, el último pase de Plácido. Bajo la dirección de Luis García Berlanga, se trata de una obra maestra del cine español. Su exhibición sirve como homenaje al guionista Rafael Azcona en el centenario de su nacimiento. La película tiene una duración de una hora y veinticinco minutos.
- Pérez Rumbao abrirá en la primera quincena de enero el nuevo concesionario Volkswagen en Santiago
- Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago
- Nuevo cierre en el comercio de Santiago: Olivares dice adiós tras 10 años en el Ensanche
- Una pelea con gas pimienta en Santiago deja varios intoxicados
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de Reyes en Santiago: horario, recorrido y cortes de tráfico
- La Diócesis de Santiago se plantea la venta de inmuebles para reforzar su presupuesto de 28 millones
- Gabriel Pais Santos, un 'madrugador hijo de empresarios', el primer bebé del año en Santiago
- Nuevo plan para construir en Santiago más de 240 viviendas y una residencia universitaria