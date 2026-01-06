Postais dende Raxoi
Compostela y los ánades del parque del Auditorio
Yolanda Otero
Olor a hierba, sonido del agua, trinos de las aves. Hablamos del parque del Auditorio de Galicia, un remanso verde, en el corazón de Compostela, punto de confluencia de jóvenes, niños, mayores y ánades.
Un rincón que te permite caminar sin reloj, sentarte, reflexionar y tomar fuerzas para continuar. Un enclave entre facultades, un colegio, un polideportivo, un auditorio, una iglesia, un parque infantil.
Un refugio de compostelanos y visitantes que, entre otras cosas, permite descansar, pensar e incluso olvidar por unos minutos.
Recorrerlo en solitario o en compañía de una buena amistad es un plan aconsejable, siempre atentos a los protagonistas del paisaje: las ánades que habitan a su libre albedrío en el estanque y sus alrededores, ajenos al trajín de la vida mundana.
Compostela no se concibe sin patos en el Auditorio de Galicia. Un remanso de paz en el corazón de la capital de Galicia que invita al descanso y desconxesión en compañía de naturaleza viva.
