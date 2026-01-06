Huye de un control de alcoholemia en la AC-550 en una furgoneta robada y es interceptado en Santiago

En el marco de un amplio dispositivo policial, la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, interceptó en la rotonda de Conxo, en Santiago, un vehículo cuyo conductor, que circulaba en una furgoneta robada, se dio a la fuga en un control de alcoholemia en la AC-550. El conductor fue detenido por "condución temeraria e por furto de uso de vehículo a motor", recoge el parte de incidencias de la Policía Local.

El suceso se registró en la tarde de este sábado y llamó la atención de muchos vecinos de la zona, que presenciaron la escena desde las ventanas de los edificios situados en este punto de la capital gallega. Hasta la zona también se desplazaron los Bomberos de Santiago para recoger de la calzada los cristales rotos de una de las ventanillas del vehículo.

Hasta la zona también se desplazaron los Bomberos de Santiago para recoger los cristales de una de las ventanillas del vehículo. / Antonio Hernández

Este no fue el único suceso registrado en la capital gallega en las últimas horas, puesto que también durante el pasado fin de semana, en la madrugada del sábado, en la rúa Doutor Teixeiro, el conductor de un vehículo dio positivo en vía administrativa en la prueba de alcoholemia. La Policía Local procedió a la inmovilización del vehículo.

Pelea en el casco histórico

Y también durante la jornada del pasado sábado, en pleno casco histórico de Santiago, se registró una pelea multitudinaria con gas pimienta. Según confirmó la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar alrededor de las cinco de la tarde en la rúa do Franco, cuando dos grupos enfrentados, formados por unos diez jóvenes, comenzaron a agredirse mutuamente a puñetazos.

Tal y como se ve en las imágenes compartidas a través de redes sociales por vecinos de la zona, los participantes en la pelea llegaron a golpear a los otros jóvenes con un paraguas e incluso fue utilizado un spray pimienta, lo que provocó la intoxicación de varias personas que pasaban por la zona.

Lesiones leves

A la llegada de los agentes al punto, la mayoría de los agresores ya habían huido, por lo que la actuación policial se centró en identificar a las víctimas que permanecían en el lugar.Todas ellas presentaban lesiones leves y fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Santiago para su valoración médica.