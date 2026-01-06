Una década frente a la panadería O Cornecho: el roscón artesanal aún resiste

Con una trayectoria de casi medio siglo desde que en 1977 empezó en el oficio de elaborar los que iban a ser sus primeros roscones de Reyes, el panadero Manuel Hombre Dopazo considera que las costumbres en este sentido han cambiado mucho desde entonces y que esta tradición tan arraigada entre los ciudadanos de Santiago «ya no es lo que era porque su venta ha bajado mucho, sobre todo desde la pandemia».

Al frente de la panadería O Cornecho que regenta en el compostelano barrio de Galeras junto a su hijo, Adrián Hombre Cerqueiro, asegura que «los ingredientes se han encarecido muchísimo, los huevos están por las nubes, la mantequilla igual, y lo mismo el resto de productos que utilizamos en su elaboración, que son todos ingredientes naturales como la leche». Y, por tanto, también lo hace el producto final, lo que lleva a a muchos consumidores a decantarse por otras alternativas más baratas en grandes superficies comerciales para cumplir con la tradición.

No obstante, incide durante la conversación con EL CORREO GALLEGO en que los roscones que salen de su despacho son «totalmente naturales y se han invertido muchas horas, mimo y dedicación en elaborarlos».

El propio 6, el día de mayor venta

De hecho, y tras un breve parón para comer y descansar algo, tenía previsto volver a su obrador para continuar con la preparación de un postre sobre el que entre las jornadas de este lunes y el propio Día de Reyes espera vender «unas trescientas unidades», principalmente «el festivo porque está todo cerrado y la gente tiene más tiempo para acercarse a comprarlo».

Manuel Hombre Dopazo metiendo un roscón en el horno de su obrador en Santiago. / Antonio Hernández

En cuanto a las opciones por las que mayoritariamente se decantan sus clientes, Manuel Hombre habla de un posible empate «entre los normales y los rellenos», eso sí, en su caso solo de crema o de nata, más allá de las innovaciones con las que algunos compañeros de oficio han intentado atraer en los últimos tiempos a nuevos consumidores.

La Patrulla Canina, en homenaje a su nieta Lía

También sigue la tradición con respecto a la incorporación del haba que designa al comensal que deberá encargarse de la próxima compra, así como con la sorpresa que nombra al rey de la casa durante la jornada. «Este año la figurita sorpresa son miembros de La Patrulla Canina, que le gustan mucho a mi nieta Lía», añade orgulloso este panadero que encara ya la edad de la jubilación.

Interrogado sobre las sensaciones que tiene al poder estar ante la elaboración de sus últimos roscones de Reyes, puesto que en marzo cumplirá los 65 años que le permitirían ya retirarse, admite sin embargo que «no lo tengo claro porque, aunque ya me ha llegado la carta, no creo que deje al hijo solo, así que ya veré si sigo trabajando unas horas o cómo lo hacemos».

Peticiones por encargo

Volviendo a una de las jornadas más fuertes para el sector de la repostería y a la forma de gestionar la atención a la clientela, Manuel Hombre explica que «normalmente se hacen muchos encargos, la inmensa mayoría son por encargo», si bien apunta que ello no había impedido que durante esta mañana de lunes, «en momentos puntuales sí que se han formado algunas colas para recoger el roscón».

Respecto a los precios, en los tres tamaños en los que están disponibles en su establecimiento oscilan entre los 18 y los 25 euros en el caso de los que no llevan relleno, añadiéndole otros dos euros si son de nata o de crema.