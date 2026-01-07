Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 7 de enero, en Santiago?

‘Nicasso’, de Carlos Pazos, en el Centro Galego de Arte Contemporánea

Realizada en 2006 por Carlos Pazos y adquirida poco después por el CGAC para la muestra La sombra de la historia, la pieza funciona como una mirada crítica e irónica sobre las diferentes lecturas e interpretaciones populares de las obras de Picasso, tomando como punto de partida la cerámica de Vallauris. La muestra, abierta de 11:00 a 20:00 hasta el 8 de febrero, recopila una colección de cerámicas representativas del Vallauris posterior a la etapa picassiana.

El Modus Vivendi continúa este año con sus miércoles de foliadas

El conocido pub Modus Vivendi, ubicado en plena zona monumental de la capital gallega, continúa este año con su cita semanal de los miércoles de foliadas. Una cita con entrada gratuita para todos los que deseen disfrutar de una velada musical que invita a cantar y a divertirse bailando. La foliada arranca a las 22:00 horas y se anima a que quien así lo estime oportuno acuda con instrumentos con los que aportar su granito de arena desde el punto de vista musical.

El Modus Vivendi continúa este año con sus miércoles de foliadas / Cedida

Ilustraciones de Stéphane Levallois en la sede de Afundación

Stéphane Levallois, uno de los grandes creadores del cine fantástico, reflexiona sobre los monstruos que Francisco de Goya pintó hace más de 200 años y recrea este universo en diálogo con Hellboy, una de las criaturas del cómic y del cine fantástico más populares del siglo XXI, en Goya-Hellboy. Una iconografía de monstruos por Stéphane Levallois. Abierta hasta el 24 de enero, reúne 72 ilustraciones originales de Levallois, en las que captura la iconografía del pintor español en creaciones realizadas a partir del universo de Hellboy.

Ilustraciones de Stéphane Levallois en la sede de Afundación / Cedida

‘Crowdfunding’ en el Momo para Naxo Ganín

El cantautor argentino afincado en Santiago Naxo Ganín actuará esta tarde en directo en el pub Momo, dentro de una iniciativa de micromecenazgo con la que pretende recaudar fondos para la grabación de su trabajo titulado Nada de volver. La cita es a partir de las 20:00 horas, con entrada inversa de una aportación mínima de tres euros.