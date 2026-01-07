Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Postais dende Raxoi

Belvís, onde a cidade aprende a estar

Imaxe do Parque de Belvís tomada polo concelleiro Borja Rubio (PP)

Borja Rubio

Santiago

Hai lugares aos que un non vai por casualidade. Lugares que non se anuncian, soamente están e Belvís é un deles para min. Un parque sen ruído, que ofrece algo cada vez máis raro en Santiago: a posibilidade de parar.

Belvís esténdese ao pé do Seminario Menor e do convento de Santa María coma unha aba verde onde a cidade baixa o ton. Prados abertos, camiños tranquilos, un pequeno arroio que cruza o parque con discreción. Nada chama a atención máis do necesario. E nesa sinxeleza está a súa forza.

Aquí veño cando preciso ordear ideas, cando a cidade pesa ou cando simplemente quero estar sen facer nada. Sentar nun banco, camiñar sen rumbo, deixar que o tempo pase sen pedir explicacións. Belvís non esixe. Acompaña. E iso nótase.

É un parque vivido, usado, cotián. Familias, persoas maiores, xente nova que pasea ou que queda. Conversas baixas, silencios compartidos. Non é postal nin escenario: é rutina, é refuxio, é cidade real.

Desde as súas pendentes, Compostela móstrase máis humana, menos solemne. Aquí a pedra deixa paso á herba e a historia convive coa vida diaria. Belvís lembra algo esencial: que Santiago non só se percorre nin se admira. Tamén se habita.

Quizais por iso volvo. Porque Belvís non promete nada extraordinario, pero sempre cumpre: ser un lugar onde a cidade respira… e eu tamén.

