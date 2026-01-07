Postais dende Raxoi
Belvís, onde a cidade aprende a estar
Borja Rubio
Hai lugares aos que un non vai por casualidade. Lugares que non se anuncian, soamente están e Belvís é un deles para min. Un parque sen ruído, que ofrece algo cada vez máis raro en Santiago: a posibilidade de parar.
Belvís esténdese ao pé do Seminario Menor e do convento de Santa María coma unha aba verde onde a cidade baixa o ton. Prados abertos, camiños tranquilos, un pequeno arroio que cruza o parque con discreción. Nada chama a atención máis do necesario. E nesa sinxeleza está a súa forza.
Aquí veño cando preciso ordear ideas, cando a cidade pesa ou cando simplemente quero estar sen facer nada. Sentar nun banco, camiñar sen rumbo, deixar que o tempo pase sen pedir explicacións. Belvís non esixe. Acompaña. E iso nótase.
É un parque vivido, usado, cotián. Familias, persoas maiores, xente nova que pasea ou que queda. Conversas baixas, silencios compartidos. Non é postal nin escenario: é rutina, é refuxio, é cidade real.
Desde as súas pendentes, Compostela móstrase máis humana, menos solemne. Aquí a pedra deixa paso á herba e a historia convive coa vida diaria. Belvís lembra algo esencial: que Santiago non só se percorre nin se admira. Tamén se habita.
Quizais por iso volvo. Porque Belvís non promete nada extraordinario, pero sempre cumpre: ser un lugar onde a cidade respira… e eu tamén.
- Pérez Rumbao abrirá en la primera quincena de enero el nuevo concesionario Volkswagen en Santiago
- Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago
- Nuevo cierre en el comercio de Santiago: Olivares dice adiós tras 10 años en el Ensanche
- Una pelea con gas pimienta en Santiago deja varios intoxicados
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de Reyes en Santiago: horario, recorrido y cortes de tráfico
- La Diócesis de Santiago se plantea la venta de inmuebles para reforzar su presupuesto de 28 millones
- Gabriel Pais Santos, un 'madrugador hijo de empresarios', el primer bebé del año en Santiago
- Nuevo plan para construir en Santiago más de 240 viviendas y una residencia universitaria