Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago

Las grabaciones, que se iniciarán dentro de unas semanas y durarán hasta el mes de mayo, también se llevarán a cabo en localidades gallegas como Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Celanova, Ribadavia y O Courel

Rodaje en el Obradoiro durante el pasado otoño de la serie policíaca alemana ‘Krimi’.

Rodaje en el Obradoiro durante el pasado otoño de la serie policíaca alemana ‘Krimi’. / LaDiapo

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Galicia es, sin duda, un gran escenario de película. Prueba de ello, a lo largo del pasado 2025, la comunidad gallega se ha convertido en un protagonista más de numerosas producciones audiovisuales. Filmes como Me has robado el corazón o series como El jardinero (Netflix), Las hijas de la criada (Atresplayer), Punto Nemo (Prime Video) y la exitosa Animal (Netflix), fenómeno mundial grabado en Santiago y sus alrededores protagonizado por el compostelano Luis Zahera, son solo algunos ejemplos.

Una tendencia al alza, la de rodar en Galicia, que no parece que se vaya a detener este 2026, y es que la empresa JP Castings está buscando unos figurantes muy especiales en la comunidad gallega para lo que denomina «una de las producciones audiovisuales más relevantes que se preparan actualmente».

¿Qué buscan para esta «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago?

Para ello, JP Castings ha anunciado, a través de sus redes sociales, la apertura de un proceso de selección en busca de «bebés de entre cuatro y nueve meses» para formar parte de un proyecto del que, de momento, muy pocos detalles han trascendido. Tan solo que se trata de una gran producción de época que ya prepara la productora gallega Vaca Films y cuyos rodajes se espera que se inicien dentro de unas semanas hasta el próximo mes de mayo en distintas zonas de Galicia. Entre ellas se encuentran Santiago de Compostela, Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Celanova, Ribadavia y O Courel.

Todos aquellos interesados en el cásting, que está abierto únicamente a residentes en Galicia, deberán mandar un correo electrónico a castingsgalicia@gmail.com en el que se incluya el nombre y la edad en meses del bebé, un teléfono de contacto y fotos muy actuales que sean «de estos días».

El pasado mes de diciembre, JP Castings ya inició varios procesos de selección de figurantes para el mismo proyecto de la productora gallega Vaca Films. En aquel momento se buscaban personas «de todas las edades y perfiles sin necesidad de tener experiencia previa», con especial «interés» en personas que tuviesen «ausencias dentales», personas «invidentes» y «gente mayor», además de «rostros tanto naturales como singulares». Asimismo, se valoraba positivamente a las personas que tuviesen pelo y barba largos y sin teñir, así como patillas o peinados clásicos acordes con la ambientación histórica de una gran producción de época de la que se esperan novedades más pronto que tarde.

TEMAS

