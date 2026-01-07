Raxoi busca protección para una veintena de elementos singulares de la Alameda

El plan director de la Alameda contempla una amplia batería de propuestas orientadas a la definición de usos o la conservación de los espacios naturales, incluyendo también un extenso capítulo dedicado a los elementos patrimoniales. El parque en su conjunto tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), pero Raxoi estima oportuno introducir en los catálogos de protección patrimonial urbanística una veintena de componentes internos del parque, entre los que figuran inmuebles, monumentos, fuentes, mobiliario o estructuras.

Según recoge el plan director, el objetivo de esta catalogación pasaría por otorgar con mayor precisión la protección de dichos elementos y dirigir mayores esfuerzos a su mantenimiento de cara a garantizar su preservación para las generaciones futuras. Se trata de inmuebles y objetos que forman parte de la memoria colectiva de los compostelanos y que contienen un alto interés cultural, además de representar, en muchos casos, un determinado momento de la historia.

Edificios singulares

Entre los edificios situados en este entorno, el más emblemático es la iglesia de Santa Susana. Parte de la vida social de la ciudad desde su construcción en el siglo XII, en la actualidad sirve como lugar de culto de la religión anglicana en determinados momentos del año, aunque los vecinos lamentan su estado de «abandono». Figura en el Plan Especial de la ciudad histórica, pero el plan director de la Alameda propone incorporarla al catálogo de arquitectura religiosa para reforzar su protección patrimonial. También la capilla del Pilar está incluida en el Plan Especial, sin tener asignada ninguna figura específica de protección de patrimonio cultural.

Más allá del ámbito religioso, la Alameda alberga la guardería de Santa Susana y el Palco de la Música. En el primer caso se trata de un edificio de principios del siglo XX que ha pasado por diferentes usos. Pese a estar también dentro del Plan Especial, se propone introducirla en los catálogos de protección del patrimonio cultural-histórico de la ciudad con el objeto de analizar sus valores arquitectónicos y determinar las intervenciones y usos permitidos. El palco, que data de 1897, no dispone de ningún amparo normativo y es valorado por los autores del plan director como un elemento con gran valor y símbolo del parque.

Patrimonio escultórico

La Alameda alberga además un amplio patrimonio escultórico, donde el elemento más icónico es la estatua de las Marías. Aunque constituye uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad, la obra de César Lombera tampoco está protegida de manera específica. El plan director establece que su catalogación no implica la conservación de los colores actuales de su acabado, pudiendo ser objeto de repintes periódicos.

Otro de los monumentos más identificables del parque es el de Rosalía de Castro, situado en el Paseo da Ferradura y creado en 1917. En esta zona de la Alameda se ubican otras obras que tampoco disponen de cobertura específica, como las estatuas de Méndez Núñez, Manuel Ventura Figueroa o Pedro Pais Lapido. Además, marcando la entrada del Paseo dos Leóns, se encuentran dos templetes ornamentales de granito creados en 1835 y que tienen un alto valor estructural dentro del parque, por ser elemento de orientación para el desplazamiento interno.

Las fuentes y bancos constituyen también una parte muy relevante del patrimonio de la Alameda. Así, los bancos de Sargadelos del Paseo Central, los situados en el Paseo da Ferradura o el Banco Acústico figuran entre los elementos a proteger. Entre las fuentes, la de los jardines de San Clemente o la de mármol del antiguo mercado, son algunas de las más reconocibles.

Otros elementos propuestos para ser incluidos en el catálogo de protección urbanística son las escaleras de acceso al Campus Sur, cuyo valor radica en resolver el desnivel de la topografía para desplazarse a esa zona de la ciudad y las vistas que ofrece su mirador, además de destacar por su diseño arquitectónico y por contar con materiales de construcción valiosos.