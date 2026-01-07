El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: "Volveré, directo a mis favoritos"

Es uno de los restaurantes más recomendados de Santiago. También cuenta con muy buenas reseñas. Y se ha colado, desde hace un par de días, entre los favoritos del conocido influencer gastronómico Cenando con Pablo.

Situado en la rúa de San Pedro, esconde una de las mejores terrazas de Compostela y ya ha llamado la atención de la Guía Michelin.

¿Valdrá la pena?

Se trata de A Maceta, un restaurante que combina "cocina de autor con toques asiáticos", donde se puede además "pedir medias raciones para compartir platos y comer más barato", ha destacado el creador de contenido. "¿Valdrá la pena?", se pregunta Pablo Cabezali.

Para comprobarlo y ofrecer su veredicto final, el influencer ha elegido un total de diez platos, dando buena cuenta de ellos, como es habitual, a través de sus redes sociales. Esto es todo lo que ha destacado.

El pinto fue el primer plato elegido, destacando su punto y salsa. Le siguieron los berberechos, media ración de gamba blanca con suquet y otra media de volandeiras. Sobre ellos destacó su buen sabor y la frescura, especialmente de las últimas, de las que se confesó estar encantado. "Son un vicio", aseguró.

"El mejor plato de hoy"

Pero el clímax de su degustación gastronómica no llegó hasta que probó la media ración de usuzukuri de jurel, al que definió como "el mejor plato de hoy" hasta el momento. Una valoración que certificó al final de todo, tras probar el postre de albahaca y cítricos, que situó también entre los mejores platos.

Antes de ello, Pablo probó media ración de bonito con curry thai y la tosta de anchoa y boquerón. "Francamente bueno", expuso sobre el primero, mientras que sobre la tosta destacó que "ni le falta ni le sobra nada".

Además del postre de albahaca, el influencer degustó un milhojas de avellanas -al que vio correcto, pero sin más-, y un moka de plátano, que sí disfrutó. "Muy buen sitio, va directo a mis favoritos de Santiago", sentenció.