Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»

«Las rebajas ya no son lo que eran; ya no hay colas a las puertas de los comercios». Así describe el presidente de la asociación Comercio Punto Compostela cómo han cambiado los periodos de rebajas en los últimos años, en gran medida, destaca José Antonio Seijas, por la «liberalización» de este tipo de descuentos a lo largo del año. «Esta situación castiga al pequeño comercio, para nosotros sería muy importante que estuvieron regulados», incide el presidente de la entidad que aglutina a comercios del Ensanche de Santiago. «Es un escenario que no nos ayuda. Nosotros jugamos en otra liga, puesto que no tenemos los márgenes que manejan las grandes cadenas, que incluso fabrican de forma específica para el periodo de rebajas», añade José Manuel Bello, presidente de Compostela Monumental. En este sentido, apunta que para los comercios del casco histórico no son determinantes las rebajas. «Sí es verdad que se nota cierto furor al principio, sobre todo los primeros días, pero después ya se estabiliza», afirma Bello, presidente también de la Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI).

En la misma línea, pese a no registrarse las grandes aglomeraciones de antaño, debido a también a la alargada huella del comercio online, Seijas alude al efecto positivo de las rebajas: «Ya en el primer día, la actividad comercial aumenta; con solo dar un paseo por las calles se observa mucha gente con bolsas, entrando y saliendo. No obstante, es un contexto efímero, puesto que dura tres o cuatro días». Además, el presidente de Comercio Punto Compostela cita «la carestía de la vida» como enorme hándicap para el sector. «No ayuda al comercio de proximidad», apunta Seijas, quien cifra en alrededor de 90 euros por persona el gasto en las rebajas de invierno que arrancaron este miércoles, cuyo estreno en Santiago transcurrió con una «notable» actividad en las tiendas, pero sin las habituales aglomeraciones que se registraban otrora. «Hemos adquirido tres prendas de verano y hemos gastado unos 30 euros», afirman Concha y Rita, madre e hija vecinas de Santiago, tras realizar unas compras en una tienda de una gran cadena situada en la rúa Doutor Teixeiro. Ambas, antes de acudir a otro comercio de la zona para realizar una devolución de Reyes, destacan que las rebajas han cambiado mucho. «Ya nadie espera en la puerta a que abran los comercios», señalan.

Concha y Rita, madre e hija vecinas de Santiago, este miércoles, tras realizar una compra. / ECG

En la misma línea, Teresa Méndez, tras comprar tres prendas para su hija, que este miércoles cumplía años, señala que ahora las rebajas son «mucho más tranquilas».

Teresa Méndez adquirió tres prendas para su hija en el primer día de rebajas de invierno. / ECG

Y también en el centro de Santiago, en la rúa de Montero Ríos, Xiomara y Jacobo aprovechan la primera jornada de descuentos para comprar una camiseta para él, y añaden que se gastarán cada uno en este periodo unos 50 euros.

Xiomara y Jacobo aprovechan la primera jornada de descuentos para comprar una camiseta para él. / ECG

Huelga en el textil

Además, el estreno de las rebajas estuvo condicionado por la jornada de huelga convocada por CIG y UGT en el comercio textil en la provincia de A Coruña, que dejó una imagen atípica: tiendas cerradas de firmas como Pull&Bear o Zara Home.

Con este paro, el sector busca reclamar un marco gallego que blinde los convenios provinciales frente al estatal con peores condiciones que pretende implantar la patronal ARTE. La CIG indica que, tras las movilizaciones del pasado 10 de diciembre, el empresariado estatal aceptó en la última reunión la prioridad de la negociación autonómica.

Por ello, la CIG solicitó, a través del Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL), reuniones con las patronales provinciales para pactar un acuerdo marco gallego que establezca la prioridad aplicativa de los convenios provinciales. Esta solicitud aún no ha tenido respuesta a día de hoy, por lo que las representaciones sindicales de las distintas empresas solicitaron a las direcciones el compromiso de que no aplicarían el convenio de ARTE en el caso de que entrase en vigor, petición que tampoco fue contestada.

Ante esta situación, se optó por poner en marcha una nueva convocatoria de huelga, que se celebró este miércoles, 7 de enero, coincidiendo con el primer día de rebajas. La CIG expone que se ha elegido esta fecha para «visibilizar una problemática laboral que afecta a alrededor de 2.500 personas y a unas 40 empresas».

Gasto en Galicia

Para las rebajas de invierno, el comparador Banqmi sitúa el presupuesto medio en España en 104,65 euros, frente a los 100,01 euros de 2025. Por comunidades, el mayor presupuesto per cápita para todas las rebajas se sitúa en La Rioja, con 118,13 euros, mientras que el menor será el de Galicia, donde cada persona tiene previsto gastarse 90,01 euros.