Dos accidentes en menos de 24 horas en Laraño se saldan con dos personas heridas

Dos personas han resultado heridas en otros tantos accidentes de tráfico en menos de 24 horas en el lugar de Casas do Monte, en la parroquia de Laraño. Concretamente, los sucesos se produjeron en el vial que transita entre Pardiñas y A Barcia, el primero de ellos ayer por la noche, y el segundo a primera hora de la tarde de este jueves.

En torno a las 22.30 horas de la noche del miércoles un particular alertó a los servicios de emergencias de un choque frontal entre dos vehículos. Al lugar se desplazaron la Guardia Civil, una ambulancia del 061 y los Bomberos de Santiago, que tuvieron que actuar para liberar a una persona del interior de uno de los turismos, aunque no fue necesaria su excarcelación.

Poco antes de las 16.00 horas de hoy, el lugar de Casas do Monte fue escenario de un nuevo siniestro. En esta ocasión, un vehículo sufrió una salida de vía al intentar esquivar a otro coche, según señalaron fuentes de Emerxencias. En el coche viajaba una persona que manifestó sentir un dolor en el pecho, por lo que fue trasladada al hospital para ser atendida, según indicaron vecinos de la zona. Además del 061, en el accidente también intervino la Guardia Civil.