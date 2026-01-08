Santiago
Dos accidentes en menos de 24 horas en Laraño se saldan con dos personas heridas
El lugar de Casas do Monte registró un choque frontal ayer por la noche y una salida de vía esta tarde
Dos personas han resultado heridas en otros tantos accidentes de tráfico en menos de 24 horas en el lugar de Casas do Monte, en la parroquia de Laraño. Concretamente, los sucesos se produjeron en el vial que transita entre Pardiñas y A Barcia, el primero de ellos ayer por la noche, y el segundo a primera hora de la tarde de este jueves.
En torno a las 22.30 horas de la noche del miércoles un particular alertó a los servicios de emergencias de un choque frontal entre dos vehículos. Al lugar se desplazaron la Guardia Civil, una ambulancia del 061 y los Bomberos de Santiago, que tuvieron que actuar para liberar a una persona del interior de uno de los turismos, aunque no fue necesaria su excarcelación.
Poco antes de las 16.00 horas de hoy, el lugar de Casas do Monte fue escenario de un nuevo siniestro. En esta ocasión, un vehículo sufrió una salida de vía al intentar esquivar a otro coche, según señalaron fuentes de Emerxencias. En el coche viajaba una persona que manifestó sentir un dolor en el pecho, por lo que fue trasladada al hospital para ser atendida, según indicaron vecinos de la zona. Además del 061, en el accidente también intervino la Guardia Civil.
- Pérez Rumbao abrirá en la primera quincena de enero el nuevo concesionario Volkswagen en Santiago
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Una pelea con gas pimienta en Santiago deja varios intoxicados
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de Reyes en Santiago: horario, recorrido y cortes de tráfico
- Gabriel Pais Santos, un 'madrugador hijo de empresarios', el primer bebé del año en Santiago
- Lleno total para celebrar la 'Tardevieja' en el casco histórico de Santiago
- Una década frente a la panadería O Cornecho: el roscón artesanal aún resiste
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central