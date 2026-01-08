Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 8 de enero, en Santiago?

El cineasta palestino Mohamed Jabaly presenta película en Numax

El palestino Mohamed Jabaly presenta a las 19.05 en Numax su película documental Life is Beautiful. Jabaly ya estuvo ayer en la sala de cine para participar en un coloquio sobre otra de sus obras, Ambulance / Gaza, en la que grabó el día a día del servicio de emergencias en la franja durante el asedio del verano de 2014. Tras mudarse a vivir a Noruega, desde allí siguió relatando la vida en Gaza a través de conversaciones con su familia que se recogen en Life is Beautiful.

Visita guiada a la exposición Goya-Hellboy

El dibujante y creador de monstruos por excelencia del cine hollywoodiense, Stéphane Levallois, ha diseñado monstruos para películas como Alien, King Kong o Parque Jurásico, entre otras. Hasta el 24 de enero, en la sede de Afundación de Santiago puede verse la muestra Goya-Hellboy. Una iconografía de monstruos por Stéphane Levallois en la que reflexiona sobre el universo fantástico del pintor español. Hoy hay una visita guiada gratuita a la muestra a las 19.00 horas, previa inscripción.

Visita guiada a la exposición Goya-Hellboy / Cedida

El Centro Dramático Galego estrena una adaptación de ‘Memorias dun neno labrego’

Con «fidelidad, pero también libertad» ha asumido el Centro Dramático Galego (CDG) el reto de teatralizar una de las obras más conocidas de la literatura gallega, Memorias dun neno galego. Coproducida junto a Contraproducións, aterriza hoy en el Salón Teatro de Santiago de Compostela con un total de 19 actuaciones, 14 en enero y cinco en febrero.

La adaptación, como indicó ayer en rueda de prensa el director de la obra Candido Pazó, homenajea el 65º aniversario de la novela original escrita por Xosé Neira Vilas y el décimo aniversario de la muerte del narrador y poeta pontevedrés. La fecha elegida, además, se debe a la dedicación de las memorias a los reyes magos. El director del CDG, Fran Núñez, reveló en la presentación de la obra que para los pases de enero, de miércoles a domingo hasta el 25, ya se han vendido cerca de 2.500 entradas, lo que supone entre un 70 y 75% del aforo total.

Foto de familia de la presentación de la nueva obra del Centro Dramático Galego, ‘Memorias dun neno labrego’ / Cedida

Concierto de Año Nuevo de Viena en el Palacio de Congresos

A pocos días del célebre Concierto de Año Nuevo de Viena, los músicos protagonistas del legendario evento regresan a Santiago. El Philharmonic Ensemble, integrado exclusivamente por miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena, ofrece esta tarde a las 20.00 en el Palacio de Congresos un concierto con valses, polcas y marchas que evocan la alegría y el inconfundible encanto vienés. El público disfrutará de un viaje musical que culmina con dos joyas inmortales: El bello Danubio azul y la Marcha Radetzky. Entradas desde 39,5 euros.

Concierto de Año Nuevo de Viena en el Palacio de Congresos / Cedida

Abe Rábade en la Borriquita de Belem

La Borriquita de Belem programa hoy a las 21.00 horas (10 euros) un nuevo concierto del ciclo ‘Abe Rábade convida’. Esta vez estarán con Rábade un profesor de jazz del Conservatori Superior del Liceu: Gonzalo del Val (batería) y Pablo Patiño (contrabajo). En Bertamiráns, Valentín Dacoba actúa a las 21.30 en el Transistor con entrada inversa.