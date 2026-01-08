Arranca el concurso de Aceites Abril para buscar al mejor chef joven del norte y centro de España

Empieza la cuenta atrás para la IV edición de Talentos by Abril, un certamen organizado por la marca de aceites gallega que fue presentado ayer en el Mercado de Abastos de Santiago. En los próximos meses se seleccionará al mejor chef joven del norte y del centro de España en una edicición en la que participarán estudiantes de cocina de 21 centros de Formación Profesional públicos. Este año por primera vez el certamen incorpora a dos nuevas comunidades, Navarra y Castilla la Mancha. La final se celebrará el próximo 13 de marzo en Santiago en las instalaciones del Centro Superior de Hostelería de Galicia.

La directora de marketing de Aceites Abril, Elena Pérez Canal; el chef Iñaki Bretal, estrella Michelín y responsable de los restaurantes O Eirado da Leña (Pontevedra) y Restaurante Anda (Lugo); así como el cocinero Miguel Mosteiro, de Gastrolab Arousa, anunciaron ayer el inicio del concurso. En el acto estuvieron acompañados de los directores del Agacal y Galicia Calidade, Martín Alemparte y Ana Méndez. El protagonista de este pistoletazo de salida fue Gabriel Quispe, ganador de la última edición que, junto con su tutor Roberto Bermejo, compartió su experiencia en el certamen y ofreció un consejo para los futuros participantes: «Hay que sentirse cómodo con lo que se hace e ir con una idea clara».

Llamamiento a participar

La presentación servirá de llamamiento para los alumnos (de entre 18 y 38 años) del Ciclo Medio de Cocina y del Ciclo Superior de Dirección de Cocina I y II de 21 centros de Formación Profesional públicos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid, Castilla - La Mancha y Navarra. Solo ocho pasarán a la final de 2026, que se celebrará el viernes 13 de marzo en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago de Compostela. Los finalistas cocinarán sus platos en directo, supervisados por un jurado profesional.

«Talentos by Abril pone en valor y es una ventana a los productos de proximidad, productos del agro y del mar. Todo ello ensalzado con aceites de calidad superior y siempre en busca de la excelencia de un concurso de gastronomía que espera convertirse en el referente del norte de España entre los jóvenes chefs», explicó Elena Pérez Canal. Este año se suman dos nuevas comunidades: Castilla la Mancha y Navarra, así como ocho centros de Formación Profesional más, pasando así de 16 a 21 centros. Relevantes profesionales del mundo de la gastronomía como Iñaki Bretal y el cocinero y blogger gastronómico, Alfonso López, elegirán al ganador y segundo finalista. «Los jueces valorarán aspectos como la creatividad de la propuesta, la elegancia, la presentación, las técnicas utilizadas o el sabor y el maridaje del plato», indica Aceites Abril.