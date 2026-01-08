El Centro Dramático Galego estrena una adaptación de ‘Memorias dun neno labrego’

Con «fidelidad, pero también libertad» ha asumido el Centro Dramático Galego (CDG) el reto de teatralizar una de las obras más conocidas de la literatura gallega, Memorias dun neno galego. Coproducida junto a Contraproducións, aterriza hoy en el Salón Teatro de Santiago de Compostela con un total de 19 actuaciones, 14 en enero y cinco en febrero.

La adaptación, como indicó ayer en rueda de prensa el director de la obra Candido Pazó, homenajea el 65º aniversario de la novela original escrita por Xosé Neira Vilas y el décimo aniversario de la muerte del narrador y poeta pontevedrés. La fecha elegida, además, se debe a la dedicación de las memorias a los reyes magos. El director del CDG, Fran Núñez, reveló en la presentación de la obra que para los pases de enero, de miércoles a domingo hasta el 25, ya se han vendido cerca de 2.500 entradas, lo que supone entre un 70 y 75% del aforo total.

La buena acogida ha provocado, según Nuñez, que se hayan fijado otros cinco pases entre el 11 y el 15 de febrero, cuyas entradas saldrán hoy a la venta y «tiene pinta de que volarán». Nuñez también adelantó, según informa Europa Press, que cuentan con un plan de movilidad para que personas de localidades cercanas, como Boiro o Muros, se puedan desplazar a la capital gallega y acudir a las diferentes sesiones ofertadas.

Otras localidades en la gira

La llamada «gira inicial» por el director del CDG, visitará próximamente Vimianzo, Ribeira, Nigrán, Lugo, Rianxo, Monforte, Carballo, Vilalba y O Barco de Valdeorras. La iniciativa cuenta, a su vez, con el apoyo del Museo do Pobo Galego. La presidenta del centro, Concha Losada, anunció que el próximo 14 de enero a las 16:30 horas el museo ofrecerá una visita guiada con «las especiales referencias que Balbino (protagonista de la novela) hace en la obra».

La presentación, moderada por el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), también contó con la presencia de la actriz Mónica García y el secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez.

García, quien reconoció no haber coincido previamente con el resto de siete actores y actrices que conforman el elenco, destacó la labor realizada por Candido Pazó para construir una obra «fácil de interpretar» y su valía para «dar indicaciones muy atinadas».

Un clásico

Memorias dun neno labrego es, para Pazó, «un clásico» al que hay que mirar desde «distintas ópticas». Aunque la novela ya fue teatralizada años atrás en el estado mexicano de Yucatán, el director ha determinado que su adaptación es «más coral». Pazó explicó que la obra es «una representación de los padres de la época» y, aunque hoy «pueda parecer dura», la figura del padre del protagonista refleja «la interrelación de los hijos con sus padres de toda una generación».

El director también matizó que la novela escrita por Xosé Neira Vilas no es autobiográfica pese a que «haya mucho de Neira Vilas en Balbino», el niño protagonista. Además, «emociones propias de las luchas desiguales o de la injusticia» pueden atribuirse también al mundo actual.

«Éxito seguro»

Valentín García, quien pronostica un «éxito seguro» a la representación teatral, ensalzó como Neira Vilas «escribió una obra de Balbino en un país lleno de Balbinos» a través de un lenguaje accesible. La novela es, en palabras de García, «una de las obras gallegas más traducidas», pues ha sido editada en más de 20 idiomas y ya cuenta con más de 700.000 ejemplares en diferentes versiones.