Fame Neghra, da alta cociña ao corazón de Compostela
Despois de anos pasando por numerosos restaurantes de alto nivel tanto dentro da esfera nacional como internacional, Óscar Durán e Andrea Viqueira emprenden agora o seu propio camiño. Apostan por un concepto máis informal e que bebe dos productos artesanais, de calidade e proximidade.
Nerea Couceiro
Con só un par de semanas de vida, o novo proxecto de Óscar Durán Costoya e Andrea Viqueira Sebe xa comeza a dar as primeiras pistas do camiño que quere percorrer. A parella, de 30 e 32 anos respectivamente, vén de abrir Fame Neghra, a súa primeira iniciativa empresarial propia: unha tenda gastronómica situada no número 17 da Rúa da Acibechería, no corazón de Santiago de Compostela. Un paso importante para dous profesionais acostumados a traballar na cociña de restaurantes de alto nivel, pero que agora decidiron explorar un formato diferente, máis próximo e flexible.
Tras unha longa traxectoria ligada á restauración profesional –en cociñas de dentro e fóra de Galicia e mesmo no estranxeiro–, Durán e Viqueira sentiron a necesidade de mudar de rumbo. «Buscabamos un estilo de negocio que puidésemos levar entre os dous», explican. A idea era clara: afastarse da hostalaría máis clásica e das dinámicas esixentes dos restaurantes para apostar por algo que lles permitise outro ritmo de vida e unha relación distinta co produto e coa clientela.
Así naceu esta tenda gastronómica, concibida como un espazo onde conviven pratos preparados por eles mesmos para levar cunha coidada selección de produtos artesanais, de proximidade e escollidos con moito criterio. A proposta busca combinar o aspecto tradicional dun ultramarinos de toda a vida con elemntos de corte máis vangardista, sen caer en modas nin fórmulas repetidas. «Os veciños agradecen que non sexamos un posto máis de gofres ou xeados», sinalan, incidindo na vontade de que o negocio teña identidade propia e se integre de maneira natural no barrio.
Entre os produtos que se poden atopar na tenda a presenza estradense é notable, con marcas como o pan de Cervela ou Aceites das Besadas, nun xesto que conecta o proxecto co lugar onde ambos seguen vivindo, A Estrada. Esa ligazón co territorio tamén se reflicte noutros detalles, como a colaboración con persoas creadoras da zona ou a intención de xerar sinerxías arredor do comercio local. Por exemplo, os cadros do local foron realizados pola ilustradora Rosa de Cabanas.
No apartado gastronómico, a idea non é ofrecer unha carta pechada nin un catálogo fixo. Haberá algunhas elaboracións recorrentes, sobre todo baixo encarga, pero o peso recaerá nas suxestións semanais. «Iremos cambiando e definíndonos a medida que vexamos como responde a xente», explican. Este enfoque permítelles probar, escoitar e adaptar a oferta sen presións, nun proceso que consideran parte natural da construción do proxecto.
A acollida inicial superou as expectativas. «Está indo moito mellor do que pensabamos», recoñecen, aínda que manteñen a prudencia. Son conscientes de que un negocio deste tipo necesita tempo para asentarse e que ata pasado un ano non poderán avaliar realmente como encaixa a proposta. A paciencia, admiten, é clave.
Sen présa e con ilusión, Óscar Durán e Andrea Viqueira dan así o primeiro paso dun camiño propio cheo de novos retos e cousas por aprender, pero tamén de grandes expectativas, coa vista posta nun crecemento futuro.
En Santiago tras dificultades para atopar local na Estrada
Durán e Viquiera seguen residindo na Estrada malia optar pola capital compostelana para abrir o seu primeiro local. Asentarse en Santiago non foi sempre a súa prioridade, senón que inicialmente buscaban ubicarse na vila estradense, ata que a falta de opcións prácticas para poder levar a cabo esta iniciativa empresarial acabou por levalos a outra localidade. «Buscamos na Estrada pero todos os locais requerían dunha importante reforma, a nivel burocrático tampouco era sinxelo, e ao final optamos por unha opción que nos encaixaba mellor en todos estes aspectos», confesan.
