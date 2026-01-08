Ya hay fecha para el inicio de las obras en la pista del aeropuerto de Santiago: comienzan el próximo martes

La semana que viene comienzan las obras de mejora de la pista en la terminal de Lavacolla. El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro comenzará las actuaciones de regeneración del pavimento el próximo martes 13 de enero. Por el momento, los trabajos se realizarán de noche por lo que Lavacolla seguirá abierto en la jornada diurna. A partir del 22 de abril las obras obligarán a cerrar el aeropuerto compostelano.

La obra, que fue adjudicada a las empresas Padecasa Obras y Servicios S.A., Infraestructuras Conelsan S.A., y F. Gómez y Cía S.L. por un importe de 26.613.000 €, tendrá un plazo de ejecución de 15 meses. Además de la mejora del pavimento de la pista, "están previstos trabajos como la renovación del balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos o la nivelación del terreno de las áreas críticas y las franjas de seguridad a ambos lados de la pista", informó esta mañana la empresa pública Aena, encargada de la gestión aeroportuaria. También se acometerá la renovación de los sistemas ILS del aeropuerto. La última actuación relevante sobre el pavimento de la pista, aunque de menor envergadura que la que se acometerá ahora, se había realizado en 2008.

Horario nocturno

El comienzo de las actuaciones, que se iniciarán el próximo martes, será en horario nocturno, entre las 23:30h y las 5:30h. Esta fase está prevista que dure hasta el día 22 de abril, cuando se procederá a continuar las actuaciones en horario diurno, lo que implicará el cierre de la infraestructura compostelana durante un total de 35 días, hasta el 27 de mayo. El cierre del aeropuerto supondrá un nuevo mazazo a los datos de viajeros en la terminal compostelana que llegan un año a la baja tras la marcha de parte de los vuelos de Ryanair. En los úlitmos meses se han captado nuevas rutas aéreas que se pondrán en marcha una vez se reabra la terminal, como el vuelo a Nueva York.

Comunicación con las compañías

"Aena ha estado realizando, durante los últimos meses, las comunicaciones pertinentes sobre las diferentes actuaciones que se acometerán en el aeropuerto a las compañías aéreas, los agentes que operan en el mismo y las administraciones e instituciones locales. Además, se está trabajando con ellos analizando el impacto del proyecto, para así coordinar de manera eficiente el desarrollo de las actuaciones", indica la empresa pública.

Los principales trabajos que incluyen este conjunto de actuaciones están relacionados con la regeneración del pavimento de la pista, que contará con un alcance de más de un metro de profundidad en cuatro zonas determinadas de la pista, de más de 19.000 m². Para ello, se usará un total de 73.000 toneladas de asfalto. Estos trabajos permitirán alargar la vida útil de la pista y adecuarla para la operativa futura.

La renovación del sistema de balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos, que ayudará a mejorar la eficiencia energética del aeropuerto, incluye cambios en el cableado, con la instalación de más de 100 kilómetros de cable (entre primario y secundario), alrededor de 900 nuevas balizas LED y 6,5 kilómetros de nuevas canaletas de drenaje