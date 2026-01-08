Una joven pide ayuda para encontrar a esta pareja de Santiago a la que fotografió hace años

Esta historia surge del amor y de la memoria de quienes se fueron. Primero, porque el cariño con el que se trataba una pareja de ancianos de Santiago, el afecto que transmitían, fue lo que llevó a Carmen Martín a fotografiarles hace años. Segundo, porque el recuerdo de sus propios abuelos inspiró a esta joven de Salamanca para intentar, ahora, encontrar a esta pareja -o a sus familiares- con la intención de "regalarles" las fotos.

Corría el año 2017 cuando Carmen llegó a Compostela para cursar una beca SICUE en la Facultad de Medicina de la USC. El otoño tocaba a su fin y ella pasaba las tardes estudiando en la 'Conchi'. En su trayecto diario hacia la biblioteca, solía cruzarse con esta pareja al final de la avenida Rosalía de Castro. "Me llamó la atención el cariño con el que se trataban. Ella parecía caminar con dificultad y él siempre estaba pendiente. Tras verlos durante tantos días me producían mucha ternura y quería conservar ese recuerdo", explica.

Por ello, un día en que la pareja esperaba ante un paso de cebra frente a la ya desaparecida librería Fonseca, Carmen se lanzó a fotografiarles: "Dudaba si debía hacer la foto porque me parecía un poco invasivo. Pero allí estaban los dos, cada uno en una esquina de la librería. Aunque estaban físicamente distantes, parecía que entre ellos había un amor de años; al menos, eso era lo que mi imaginación percibía. Y al final me decidí".

La imagen que sacó aquel día, el 18 de diciembre de 2017, es la que encabeza este artículo. Cinco meses después, poco antes de dejar Santiago para seguir estudiando Medicina en Badajoz, Carmen volvió a fotografiar a la pareja en el mismo escenario. "Entre las vacaciones y los exámenes llevaba meses sin verlos, hasta que en mayo los encontré de nuevo en el mismo lugar, esperando para cruzar. Volví a fotografiarles. Tiempo después, al revisar la primera foto descubrí que sus poses eran las mismas, pero sus atuendos reflejaban la estación y el único detalle diferente era el letrero de la librería. Me pareció increíble", cuenta.

La pareja que busca Carmen en la fotografía que hizo en mayo de 2018. / Carmen Martín

Ya han pasado siete años desde entonces, pero, de vez en cuando, Carmen vuelve a mirar esas fotografías, que guardó en su móvil en la carpeta de "Favoritas" para encontrarlas rápidamente. "Siempre he querido mucho a mis abuelos y los echo de menos; por eso, aunque no conozco a esta pareja, siempre he pensado que si fuera ellos o alguno de sus familiares me encantaría que alguien me regalara esas fotos", explica.

Este año se ha propuesto encontrarlos y, para ello, vendrá a Compostela. Su objetivo es entregarles las fotografías cuando acabe su cuarto Camino de Santiago, que hará sola desde Gijón. "Quiero regalarles ese bonito recuerdo que tanto aprecio. Creo que a veces un pequeño gesto puede alegrar la vida de alguien y estas imágenes son, para mí, un recuerdo lleno de cariño que me gustaría compartir con ellos", concluye.

[Si tienes información sobre esta pareja escribe a web@elcorreogallego.es]