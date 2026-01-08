El PP de Santiago pide un registro de familias acogedoras para proteger a la infancia

El Partido Popular de Santiago ha instado al gobierno municipal, formado por BNG y Compostela Aberta, a impulsar la creación de un Registro municipal de familias acogedoras, una iniciativa que, según la formación popular, permitiría dar cumplimiento a los acuerdos aprobados en los plenos celebrados los días 26 de enero y 30 de noviembre de 2023.

La concejala del PP Yolanda Otero defendió la propuesta señalando que «este documento supón unha medida de apoio para as familias acolledoras de cara a protección da infancia e adolescencia», al tiempo que subrayó la importancia de dotar a las administraciones locales de herramientas que faciliten y refuercen el acogimiento familiar.

En este sentido, Otero destacó que la puesta en marcha de este registro permitiría «facilitar a identificación e apoio ás familias dispostas a acoller a un menor en situación de vulnerabilidade» y serviría además para «mellorar a oferta de acollemento familiar; garantir a seguridade dos menores e fortalecer a coordinación entre as administracións públicas e entidades que traballan a prol da protección da infancia».

La edil popular recordó que el actual gobierno municipal cuenta con competencias en materia de protección de la infancia, por lo que, a su juicio, debe demostrar un mayor compromiso en la aplicación de políticas públicas con enfoque familiar. En palabras de Otero, «o goberno nacionalista conta con competencias, en materia de protección da infancia, polo que deben amosar un maior compromiso coa veciñanza na aplicación de políticas con perspectiva de familia e, entre elas, a protección dos menores de idade».

Desde el PP de Santiago señalan que, en la actualidad, todavía hay niños y adolescentes cuyos derechos y necesidades no están siendo atendidos en su entorno familiar de origen. Gracias a la solidaridad de numerosas familias acogedoras, recuerdan, estos menores pueden crecer y desarrollarse en un entorno seguro, con los cuidados y el apoyo necesarios a través del acogimiento familiar.

«Dende o Partido Popular de Santiago reclamamos que o goberno de BNG e CA faga os deberes e se deixe de proclamas baleiras, levando a cabo medidas de verdade que favorezan a quen máis o necesita», sentenció la concejala del PP.