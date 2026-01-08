Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CastelaoTrump quiere GroenlandiaRebajas en SantiagoOrzamentos 2026Obradoiro
instagram

Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos

De no llegar a un acuerdo con la patronal, la huelga se volverá indefinida a partir del 2 de febrero

Los autobuses urbanos de Santiago en la cochera de Amio durante una de las jornadas de paro de diciembre

Los autobuses urbanos de Santiago en la cochera de Amio durante una de las jornadas de paro de diciembre / Antonio Hernández

Lucía Martínez

Lucía Martínez

La huelga en el transporte de viajeros por carretera continúa durante todo el mes de enero tras la decisión unánime adoptada por los trabajadores en la asamblea de finales de diciembre.

A este respecto, han convocado seis paros puntuales programados para los siguientes días: lunes 12, martes 13, viernes 16, lunes 19, martes 20 y viernes 23 de enero de 2026.

De no llegar a un acuerdo con la patronal, la huelga se volverá indefinida a partir del 2 de febrero.

Servicios mínimos autobuses en Santiago

Con motivo de las seis jornadas de paro previstas, el Concello de Santiago ha publicado los servicios mínimos aprobados para estos días.

Las líneas 12, 13 y C6 quedarán inoperativas, mientras que las líneas 4, 7 y 15 suprimirán el servicio a Mallou, Fornás y a Vite de arriba, respectivamente.

En el siguiente documento puedes consultar los horarios de cada una de las líneas.

Servicios mínimos

Visualización de los servicios mínimos establecidos.

Entre los horarios destacados, la línea 1 (Cemiterio Boisaca- Hospital Clínico) tendrá salidas a las 8.00 horas y las últimas a las 22.40 horas. Prolongación a Son con salidas del Hospital Clínico a las 9:20 y 20:40 horas.

Por otro lado, la línea 6A (Aeroporto - Hórreo) tendrá salidas desde el Aeropuerto entre las 8:00 y las 0:30 horas. Finalmente, la línea 15 (Campus Norte - Campus Sur) funcionará en horario de 8:00 a 22:00 horas (Campus Norte) y de 8:30 a 22:30 horas (Campus Sur).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pérez Rumbao abrirá en la primera quincena de enero el nuevo concesionario Volkswagen en Santiago
  2. El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
  3. Una pelea con gas pimienta en Santiago deja varios intoxicados
  4. III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
  5. Todo lo que debes saber de la Cabalgata de Reyes en Santiago: horario, recorrido y cortes de tráfico
  6. Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
  7. Gabriel Pais Santos, un 'madrugador hijo de empresarios', el primer bebé del año en Santiago
  8. Lleno total para celebrar la 'Tardevieja' en el casco histórico de Santiago

Nogueira lanza a súa candidatura á USC: "A vivenda supón o gasto principal para os estudantes"

Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos

Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos

Una joven pide ayuda para encontrar a esta pareja de Santiago a la que fotografió hace años

Una joven pide ayuda para encontrar a esta pareja de Santiago a la que fotografió hace años

Arranca el concurso de Aceites Abril para buscar al mejor chef joven del norte y centro de España

Dos accidentes en menos de 24 horas en Laraño se saldan con dos personas heridas

Ya hay fecha para el inicio de las obras en la pista del aeropuerto de Santiago: comienzan el próximo martes

Ya hay fecha para el inicio de las obras en la pista del aeropuerto de Santiago: comienzan el próximo martes

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 8 de enero, en Santiago?

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 8 de enero, en Santiago?

Fame Neghra, da alta cociña ao corazón de Compostela

Tracking Pixel Contents