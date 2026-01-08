Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos

La huelga en el transporte de viajeros por carretera continúa durante todo el mes de enero tras la decisión unánime adoptada por los trabajadores en la asamblea de finales de diciembre.

A este respecto, han convocado seis paros puntuales programados para los siguientes días: lunes 12, martes 13, viernes 16, lunes 19, martes 20 y viernes 23 de enero de 2026.

De no llegar a un acuerdo con la patronal, la huelga se volverá indefinida a partir del 2 de febrero.

Servicios mínimos autobuses en Santiago

Con motivo de las seis jornadas de paro previstas, el Concello de Santiago ha publicado los servicios mínimos aprobados para estos días.

Las líneas 12, 13 y C6 quedarán inoperativas, mientras que las líneas 4, 7 y 15 suprimirán el servicio a Mallou, Fornás y a Vite de arriba, respectivamente.

En el siguiente documento puedes consultar los horarios de cada una de las líneas.

Servicios mínimos Visualización de los servicios mínimos establecidos.

Entre los horarios destacados, la línea 1 (Cemiterio Boisaca- Hospital Clínico) tendrá salidas a las 8.00 horas y las últimas a las 22.40 horas. Prolongación a Son con salidas del Hospital Clínico a las 9:20 y 20:40 horas.

Por otro lado, la línea 6A (Aeroporto - Hórreo) tendrá salidas desde el Aeropuerto entre las 8:00 y las 0:30 horas. Finalmente, la línea 15 (Campus Norte - Campus Sur) funcionará en horario de 8:00 a 22:00 horas (Campus Norte) y de 8:30 a 22:30 horas (Campus Sur).