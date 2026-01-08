Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Os traballadores dos buses maniféstanse en Santiago antes das novas xornadas de folga

A protesta comezará as 11.00 horas deste venres na estación intermodal e rematará no Parlamento

Piquetes informativos en una de las jornadas de huelga de los autobuses de Santiago

Piquetes informativos en una de las jornadas de huelga de los autobuses de Santiago / Antonio Hernández

CCOO, CIG e UGT convocan unha manifestación para este venres para reclamar un novo convenio colectivo no transporte de viaxeiros da provincia da Coruña. A protesta comezará ás 11:00 na estación intermodal de Santiago e rematará no Parlamento de Galicia.

Esta manifestación abre unha nova xeira de paros durante este mes, como os que xa tiveron lugar durante decembro. O cadro de persoal, en asembleas que tiveron lugar a semana pasada, aprobou realizar novos paros os días 12, 13, 16, 19, 20 e 23 de xaneiro. Se a patronal persiste no seu inmobilismo, a partir do 2 de febreiro as persoas traballadoras irán á folga indefinida. O motivo principal destas protestas é o «secuestro» do convenio colectivo por parte da patronal deste sector, explica CCOO. O convenio leva paralizado catro anos e quedou desfasado. O comité de folga subliña a grave situación salarial e destaca que no ano 2024 non houbo suba.

Suba salarial

A comisión negociadora denuncia que viu os seus esforzos frustrados ante o inmovilismo da patronal. A única oferta substancial presentada pola patronal foi un 1,20 % de suba salarial e «nada» no referente á xornada. Esta proposta foi rexeitada por se tratar dunha «suba salarial miserenta» que «insulta a todas as persoas traballadoras do sector».

Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos

Una joven pide ayuda para encontrar a esta pareja de Santiago a la que fotografió hace años

Ya hay fecha para el inicio de las obras en la pista del aeropuerto de Santiago: comienzan el próximo martes

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 8 de enero, en Santiago?

