Abre sus puertas el Museo Diocesano como un nuevo referente cultural y patrimonial en Santiago

Santiago sumó este jueves un nuevo espacio clave a su mapa cultural con la inauguración oficial del Museo Diocesano, ubicado en el monumental conjunto de San Martiño Pinario, a escasos metros de la Catedral. La apertura del museo, largamente esperada, fue presentada como un proyecto de gran relevancia no solo para la Iglesia compostelana, sino también para la vida cultural de Galicia, en un acto institucional que reunió a numerosas autoridades civiles, eclesiásticas y culturales.

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, ejerció de anfitrión en una ceremonia que contó con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices; el arzobispo emérito, monseñor Julián Barrio; conselleiros de Cultura y Facenda, así como representantes del ámbito académico, militar y cultural. El acto comenzó con un recorrido por los nuevos espacios expositivos y continuó en la iglesia de San Martiño Pinario, integrada en el propio itinerario museístico.

Durante su intervención, el arzobispo subrayó que la inauguración del Museo Diocesano «constituye un acontecimiento de especial relevancia, no solo para la Iglesia que peregrina en Santiago, sino también para la vida cultural de nuestra sociedad gallega», y destacó que se trata de «un proyecto que nace del respeto a la historia y de la responsabilidad hacia el futuro». Recordó que el museo ya ha sido reconocido oficialmente por la Xunta e integrado en el Sistema Gallego de Museos conforme a la ley autonómica.

Monseñor Prieto explicó que la creación del Museo Diocesano responde a una aspiración histórica de la diócesis compostelana: contar con una institución estable dedicada a «conservar, estudiar, exponer y difundir su patrimonio cultural». Tras recordar los antecedentes de las grandes exposiciones celebradas en San Martiño Pinario en los años noventa, señaló que la complejidad del proyecto y la fuerte inversión necesaria retrasaron su materialización definitiva, aunque los espacios han acogido durante años exposiciones temporales y proyectos culturales.

El museo abre ahora al público tras la finalización de la exposición ‘Hospitalitas’, que trajo a Galicia el proyecto de ‘Las Edades del Hombre’, y culmina una primera fase de trabajo desarrollada a lo largo de 2025. Esta etapa permite la visita a la iglesia de San Martiño Pinario y a otros espacios anexos como la sacristía, el coro alto, el claustro o el oratorio de San Felipe Neri, algunos de los cuales se fueron abriendo progresivamente en los últimos meses. Desde la pasada Semana Santa, el conjunto ha recibido ya más de 27.000 visitantes.

Según explicó el arzobispo, el Museo Diocesano se concibe como «un centro vivo dedicado a la investigación, conservación y difusión del patrimonio diocesano», siguiendo las recomendaciones de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Española. Sus colecciones abarcan el patrimonio mueble de la Iglesia de Santiago, con obras procedentes de la Catedral, de instituciones religiosas compostelanas y de numerosas parroquias de la diócesis.

Por su parte, el presidente de la Xunta destacó el valor del nuevo museo como un paso más para consolidar a Santiago como destino cultural y espiritual de referencia. «A inauguración deste museo diocesano reafirma a Santiago como un destino cultural e espiritual en todos os sentidos», señaló, antes de subrayar que cada avance en este ámbito contribuye a reforzar esa posición.

Rueda felicitó al Arzobispado, a la Fundación Catedral y a todas las entidades implicadas por hacer realidad un proyecto que «pon en valor un dos patrimonios máis significativos de Galicia, de España, de Europa e, se mo permiten, de todo o mundo». En su intervención, enmarcó la apertura del Museo Diocesano junto al Museo Catedral y al Museo das Peregrinacións como «piar clave para seguir entendendo, interpretando, estudando e gozando do fenómeno xacobeo».

El presidente gallego recordó que la inauguración se produce tras un año récord para el Camino de Santiago, con más de 530.000 compostelas entregadas, una cifra que, a su juicio, demuestra que el fenómeno jacobeo «está máis vivo que nunca». Destacó además su creciente internacionalización y desestacionalización, y defendió la necesidad de preservar su esencia: «O Camiño non pode perder a súa esencia, e a Igrexa está na base de todo iso».

Rueda: «A visita do Papa vai polo bo camiño»

El presidente de la Xunta también manifestó este jueves que sería «unha magnífica noticia» que el papa León XIV visitase la comunidad gallega, una posibilidad que, según afirmó, «vai polo bo camiño», aunque pidió prudencia y respeto a los tiempos de la Santa Sede. La visita podría producirse tanto este año como en 2027, coincidiendo con el Año Santo.

Rueda realizó estas declaraciones al ser preguntado por la posible visita del pontífice, un día antes de la reunión que León XIV mantendrá en el Vaticano con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, y los cardenales Juan José Omella y José Cobo, arzobispos de Barcelona y Madrid, a donde se prevé que también viaje el Papa.

El titular del Ejecutivo autonómico recordó que el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, fue recibido por el Papa este mismo lunes, encuentro en el que volvió a trasladarle formalmente la invitación para que visite Galicia con motivo del Año Santo. Según explicó Rueda, en esa reunión se abordó directamente esta posibilidad, que sigue abierta tanto para este año como para el próximo.

«As cousas van polo bo camiño» afirmó el presidente de la Xunta, aunque subrayó que se trata de un proceso que requiere discreción. «Estas cuestións teñen os seus procesos e é mellor ser respectuosos cos tempos vaticanos e celebrar todos a boa nova cando se dea, se é que se dá, que espero que si», señaló.

Rueda insistió en que una eventual visita papal sería especialmente significativa en el contexto del Xacobeo, ya sea en 2026 o en 2027, ejercicio en el que también se celebrará el Año Santo, y remarcó la importancia espiritual, cultural y turística que tendría para Santiago y en general para toda Galicia.