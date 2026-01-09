Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 9 de enero, en Santiago?

‘Memorias dun neno labrego’ chega ao Salón Teatro

Segundo pase de la adaptación teatral de uno de los clásicos de la literatura gallega firmado por Neira Vilas. El Salón Teatro programa esta tarde a las 18.00 horas la representación de Memorias dun nego labrego, dirigida por Candido Pazó. La última producción del Centro Dramático Galego y Contraproduccións estará en cartel hasta el 15 de febrero con entradas desde 6 euros. Para la sesión de esta tarde ya se ha colgado el cartel de completo. Las primeras entradas disponibles son para la función del próximo 14 de enero.

Últimos días para ver la exposición de Castelao

La exposición de arte digital Castelao. Mirar por Galicia se despide de la Cidade da Cultura el próximo domingo 11 de enero superando ya las 34.000 visitas. La muestra representa la experiencia tecnológico-cultural más avanzada hasta el momento en torno a esta figura. Un recorrido que emplea tecnologías como inteligencia artificial, realidad virtual o videomapping para profundizar en la trayectoria personal, literaria, artística y política del intelectual rianxeiro.

Últimos días para ver la exposición de Castelao / Cedida

Una mirada al videoarte de Centroamérica en el CGAC

Territorio, la primera muestra monográfica sobre videoarte e videoperformance de Centroamérica que se realiza en España, encara la recta final en el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Hasta el próximo 18 de enero puede aún visitarse un proyecto que explora el panorama del arte contemporáneo de esta región,a través de 16 artistas de pequeños países que han sabido compesar la escasez de recursos con grandes dosis de imaginación.

Una mirada al videoarte de Centroamérica en el CGAC / Cedida

Dos estrenos en los cines Numax

Dos nuevas películas llegan este viernes a la sala de los cines Numax de Santiago. Nouvelle Vague, dirigida por Richard Linklater (director de Boyhood y de la trilogía Antes de...), que narra la historia detrás del movimiento cinematográfico francés encabezado por Godard. También llega a las pantallas la Cronología del Agua, el film que supone el debut cinematográrico de la actriz Kristen Stewart.