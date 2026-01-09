Cinema galego, os martes de xaneiro e febreiro, no Ateneo
Cada proxección vaise complementar cun coloquio posterior e bota a andar o día 13
O Ateneo de Santiago bota a andar dende o 13 de xaneiro un ciclo de cine galego. As proxeccións serán cada martes e combinaranse con coloquios. Cinema galego do século XXI reúne títulos producidos na última década, «que permiten achegarse ás linguaxes e miradas do audiovisual galego contemporáneo».
A primeira proxección será Ons, e contará coa presenza do director, Alfonso Zarauza. O 20 de xaneiro visualizarase Arima, coa participación de Melania Cruz, e o 27 de xaneiro pasarase La isla de las mentiras, presentada por Paula Cons.
En febreiro, o martes 3 proxectarase Mimosas, cun coloquio a cargo de Iván Villarmea, profesor de Historia do Cine da USC, o día 10 chega O corpo aberto e a súa directora Ánxeles Huerta. O 24 proxectarase Matria en contarase co director, Álvaro Gago. A última xornada será protagonizada por Raíces e La tierra del chicle, de Carlos Velo, ambos presentados por Xosé Ramón Pousa.
