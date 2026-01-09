Calendario laboral
Cuatro largos puentes este año en Santiago: ¿Cómo exprimir al máximo los festivos y sumar más días de vacaciones?
El 2026 es un año muy atractivo para sacar el máximo partido a los festivos y sumar más días libres al contar con muchos de ellos que caen en lunes o en viernes
El inicio del año trae consigo la vuelta a la rutina. Tras unos días de descanso, son muchos los compostelanos que ya ponen la atención en los próximos días festivos y empiezan a organizar su calendario para aprovechar al máximo los días libres.
A este respecto, este 2026 es un año muy atractivo, pues los gallegos podremos disfrutar de hasta cuatro largos puentes, al caer los festivos en viernes o en lunes. Una vez localizados, cogiendo apenas cuatro días libres podrás sumar casi 20 días de vacaciones. Desde EL CORREO GALLEGO te contamos cuáles serán esos cuatro fines de semana largos y cómo exprimir los festivos.
Cuatro largos puentes
El primero de los cuatro largos puentes tendrá lugar, como es habitual, en Semana Santa. El Jueves Santo y el Viernes Santo, 2 y 3 de abril respectivamente, junto con el fin de semana suman cuatro días libres, que pueden incrementarse si coges miércoles 1, el lunes 6 o ambos.
Para el siguiente de los fines de semana largos no habrá que esperar mucho, pues tendrá lugar el viernes 1 de mayo, el Día del Trabajador. Al caer a viernes, sumas tres días con el fin de semana, que pueden ampliarse a cuatro o cinco si coges el jueves 30 de marzo, el lunes 4 de mayo o ambos.
La siguiente gran oportunidad no llegará hasta bien entrado el otoño. Se trata del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que al caer en lunes permite enlazar un fin de semana largo de tres días que, al igual que en los dos casos anteriores, puede incrementarse si tomas libre el martes 13.
El último de los cuatro largos puentes llega el Día de Navidad, el 25 de diciembre, que cae a viernes. Un fin de semana largo que, si bien no hay necesidad de solicitar días adicionales, puede incrementarse tomando el jueves 24 o el lunes 28.
Otras posibilidades
Si bien estos cuatro puentes son los más habituales, no son los únicos. Estas son otras posibilidades que pueden aprovechar los compostelanos para aprovechar los días festivos:
- Por San José (Jueves, 19 de marzo): si pides libre el viernes 20 puedes tener hasta cuatro días libres con el fin de semana.
- En la Ascensión (Jueves, 14 de mayo): similar al caso anterior. Al coger el viernes 15, sumas hasta cuatro días libres.
- Puente de diciembre: si bien el Día de la Constitución (6 de diciembre) cae a domingo este año, el martes 8 es el festivo nacional de la Inmaculada Concepción, por lo que si puedes coger el lunes libre, sumas otros cuatro días de vacaciones.
