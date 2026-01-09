Concurso de tapas
Doce nuevos locales y más tapas: el concurso Santiago(é)Tapas cierra unas inscripciones de récord
La XVII edición del concurso gastronómico se celebrará entre el 19 de febrero y el 8 de marzo en Compostela
Queda poco más de un mes para el comienzo de la XVII edición del Santiago(é)Tapas, que se celebrará entre el 19 de febrero y el 8 de marzo, cuya inscripción ha cerrado este jueves superando las cifras del año pasado.
Un total de 47 locales -cinco más que en la edición anterior-, participarán en el popular concurso gastronómico que promueve y organiza Turismo de Santiago con el apoyo de la Deputación de A Coruña.
De ellos, doce locales no participaron el año pasado, lo que pone de manifiesto la capacidad de atracción de esta iniciativa. Entre los locales participantes presentarán un total de 72 tapas -cinco más que en la edición anterior- a las pruebas de preselección, que tendrán lugar la semana que viene en el Aula Gastrocultural do Mercado de Abastos. El Xurado Técnico será el encargado de seleccionar las tapas que superan esta fase previa precisa para concursar.
