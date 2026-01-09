Investigan la relación de dos muertes en Santiago con una fuga de monóxido de carbono en la rúa do Hospitaliño

Una comisión investigadora formada por técnicos y agentes policiales tratará de esclarecer el origen de una posible fuga de monóxido de carbono detectada recientemente en la rúa do Hospitaliño, en Santiago, y determinar si esta incidencia pudo tener alguna relación, aún no confirmada, con dos fallecimientos registrados semanas antes en viviendas colindantes de la misma calle.

La investigación se inicia tras la intoxicación sufrida en la madrugada del pasado 23 de diciembre por dos mujeres que se encontraban en una vivienda del número 3 de la rúa do Hospitaliño, quienes tuvieron que ser trasladadas al Hospital Clínico Universitario de Santiago con síntomas compatibles con una exposición a monóxido de carbono. Según confirmaron posteriormente fuentes municipales, ambas se encuentran fuera de peligro.

A raíz de este suceso, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Santiago se desplazaron a la zona y detectaron concentraciones elevadas de monóxido de carbono en varias viviendas de la calle, concretamente en los números 1, 3, 5 y 7, que fueron precintadas de manera preventiva por la Policía Local.

Según explicaron fuentes de los bomberos, una de las hipótesis que se barajan desde el principio es que la presencia del gas pudiera estar relacionada con una mala combustión de una caldera de calefacción ubicada en el número 5 de la calle, una vivienda que se encontraba deshabitada en ese momento. No obstante, los servicios de emergencia subrayaron que no se ha podido determinar con certeza el origen exacto de la fuga, ni cómo pudo producirse una eventual filtración entre inmuebles.

Dos fallecimiento el mismo día

El episodio de intoxicación registrado en diciembre ha llevado ahora a revisar con mayor detenimiento dos fallecimientos ocurridos el pasado 9 de noviembre en esta misma calle y en viviendas contiguas, hechos que, si bien no están oficialmente vinculados, han generado dudas entre los familiares a la vista de los acontecimientos posteriores, tal y como ha indicado a este periódico familiares de una de las víctimas.

Ese día, una mujer de 84 años, residente en el número 5 de la rúa do Hospitaliño, fue hallada sin vida en su domicilio por su hijo. La fallecida se encontraba, según su entorno, en buen estado de salud, y tras la intervención médica correspondiente, su muerte fue certificada como natural, sin que se considerase necesaria la realización de una autopsia, según fuentes de la familia.

Horas después, en el número 3 de la misma calle, apareció muerto un hombre de 52 años, vecino de la mujer fallecida. En este caso, los facultativos que intervinieron certificaron el fallecimiento como consecuencia de un infarto, sin que se practicase una autopsia judicial.

Las dos mujeres intoxicadas por monóxido de carbono en diciembre —hermana y sobrina del hombre fallecido— se encontraban temporalmente en la vivienda tras el fallecimiento de su familiar. Fue a raíz de su hospitalización cuando comenzaron a plantearse si podría existir alguna relación entre aquellos decesos y una posible exposición al gas, teniendo en cuenta la proximidad entre las viviendas y la detección posterior de niveles elevados de monóxido en la zona.

Estas dudas fueron compartidas con el hijo de la mujer fallecida, quien también señaló la coincidencia temporal de ambos fallecimientos, siempre desde la cautela y sin establecer conclusiones.

Ante esta situación, la familia del hombre de 52 años ha puesto los hechos en conocimiento de un abogado, lo que ha derivado en la apertura de diligencias para esclarecer lo sucedido. Según ha podido saber este periódico, todas las hipótesis permanecen abiertas en este momento.

Inspección técnica prevista

En este contexto, hoy mismo está prevista una inspección técnica en las viviendas afectadas, en la que participarán técnicos de la empresa suministradora de gas, profesionales especializados en instalaciones de calefacción y agentes de la Policía Local de Santiago. El objetivo será levantar acta y tratar de determinar el origen de la posible fuga, así como esclarecer si el monóxido de carbono pudo haberse filtrado entre inmuebles.

Asimismo, las fuentes indican que la hermana del hombre fallecido habría valorado la posibilidad de solicitar la exhumación del cuerpo para la práctica de una autopsia, aunque los expertos habrían apuntado que debido al tiempo transcurrido y a las características del monóxido de carbono no está claro que esta medida pudiera aportar resultados concluyentes.

Por el momento, desde el entorno de las víctimas inciden en que no existe confirmación oficial de que los fallecimientos ocurridos en noviembre estén relacionados con la intoxicación detectada semanas después, y subrayan que será el resultado de las investigaciones técnicas y, en su caso, judiciales, el que permita aclarar los hechos.