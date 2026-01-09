Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PSOE advirte «falta de vontade» de Sanmartín para negociar os orzamentos

Redclama «coñecer con detalle o grao de execución e cumprimento» dos acordos de anos anteriores

Marta Abal, concelleira do PSOE

Marta Abal, concelleira do PSOE / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

A concelleira do PSOE, Marta Abal, denunciou onte que o goberno de Goretti Sanmartín «evidencia unha falta de vontade real» de negociar os orzamentos de 2026 e rexeitou iniciar este diálogo sen que haxa antes unha rendición de contas sobre os acordos de anos anteriores. «Antes de falar de novos orzamentos para 2026, é fundamental coñecer con detalle o grao de execución e cumprimento dos compromisos adquiridos nos orzamentos de 2025», afirmou Abal.

A concelleira socialista sinalou que a partir de aí, o seu grupo «ten plena disposición para chegar a entendementos». De cara a unha negociación, asegurou que «o apoio aos orzamentos municipais de Santiago de Compostela non é nin será un cheque en branco», e engadiu que «a nosa obriga é defender á cidadanía con responsabilidade institucional, pero tamén con esixencia política».

Inicio das conversas

Abal fixo estas apreciacións despois de que a alcaldesa dera a coñecer que o goberno xa ten un borrador de orzamentos e que foi trasladado un resumo do mesmo tanto ao grupo socialista como aos edís non adscritos para buscar o seu apoio. Ademais, a rexedora indicou que tamén están xa axendadas as primeiras xuntanzas para tratar esta cuestión.

