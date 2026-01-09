A Real Sociedade pon en valor o seu patrimonio cun novo ciclo de charlas
Deseñadas en colaboración co grupo Iacobus da USC as conferencias dan inicio en febreiro e abordan, entre outros temas, moda e numismática
A Real Sociedad Económica Amigos del País de Santiago (Rseaps) vén de presentar a súa programación de 2026 continuando coas charlas arredor do patrimonio artístico da sociedade. Baixo o epígrafe La Rseaps y sus fondos artísticos, aspírase segundo o presidente da institución, Francisco Loimil Garrido, a «dar a conocer las numerosas obras que atesora la Real Sociedad, pero también a través de ellas, a acercarnos a episodios y personajes que fueron decisivos para Compostela».
A programación das charlas, organizadas en colaboración co Grupo de Investigación Iacobus da Facultade de Xeografía da USC, bota a andar en febreiro coa disertación de José Manuel García Iglesias, catedrático emérito de Historia da Arte e vicepresidente da Rseaps: Fenollera ante Sánchez Villamarín y Montero Ríos.
En marzo a protagonista será Mónica Rey, docente e investigadora da UVigo, coa charla Pisando como en una pasarela: El calzado y la moda a través de los botines de la Rseaps. No programa 2026 terá espazo a numismática coa conferencia La formación de la colección de monedas de la Rseaps, de Antonio Roma; e en maio será a quenda de La conmemoración de la Rseaps a través de la medallística en su colección, con Erea Castro.
No mes de xuño falarase de gravados e logo do verán abordarase a pintura de Luis de Madrazo ou os libros de arte de Rseaps, entre outras charlas.
