Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HospitaliñoMuseo DiocesanoAlba NogueiraLavacollaFeijóo
instagram

A túa reunión coa alcaldesa: Sanmartín recibirá a veciñanza no seu despacho dous días ao mes

O goberno local aposta en 2026 pola participación e a mobilidade coa xestión da auga e a remunicipalización dos parkings no horizonte

Goretti Sanmartín con su equipo de Gobierno en la rúa del Villar

Goretti Sanmartín con su equipo de Gobierno en la rúa del Villar / Antonio Hernández

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

O Bipartito convocou este venres a prensa para un almorzo infortmativo no que dar conta dos principais proxectos a abordar neste 2026, entre eles o de incrementar a participación cidadá na toma de decisións, "porque somos o goberno da xente", asegurou a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín na Rúa do Vilar, antes de acceder ao Café Paradiso, que pecha as súas portas por xubilación logo de 50 anos de apertura ao público.

Ao xeito que fai haitualmente, "percorrendo as rúas e falando coa xente", a rexedora anunciou que a partir de febreiro recibirá cidadáns particulares no seu despacho da Alcaldía, "porque o tecido asociativo xa ten as súas propias canles", cada primeiro e terceiro xoves de mes. A través da solicitude en liña da cita, na web municipal, levaranse a cabo estas xuntanzas para que a cidadanía de Compostela faga as súas "achegas, propostas e demandas" ao equipo de goberno a través da rexedora.

Sanmartín reivindicou que esta nova medida se suma a outras xa postas en marcha recuperando os consellos de participación de Xuventude, Educación ou taxa turística.

O ano do contrato de buses

A alcaldesa Sanmartín e a primeira tenenta de alcaldesa, María Rozas, defenderon unha vez máis que este é un goberno que toma "medidas estruturais e a medio prazo", e puxeron en valor que se 2025 foi o ano dos Servizos sociais (acaban de licitarse a Casa dos Maiores no Ensanche e o Centro Integral de Atención a Persoas sen Fogar, que abrirá as súas portas no mes de xuño en Belvís), este 2026 se será o do contrato de autobuses, licitado a finais do ano pasado.

En termos de mobilidade tamén se abordará neste 2026 a humanización do conector central (de San Clemente a San Caetano atravesando a Virxe da Cerca) e mais a remunicipalización do aparcamentos das prazas de Galicia e de Vigo (contratos expirado o primeiro o ano pasado, mentres o segundo finaliza este ano).

A xestión integral da auga é outra das cuestións no horizonte 2026 do goberno local. Neste sentido a alcaldesa lembrou que a comisión se reunirá o vindeiro día 16 e darlle o visto bo, ou non, a uns informes que deben someterse a pleno para a súa xestión mixta.

Noticias relacionadas y más

Con todo, aínda están pedentes os orzamentos de 2026, en fase de negociación e de cuxo borrador dará conta a vindeira semana o concelleiro de Facenda, Manuel César.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pérez Rumbao abrirá en la primera quincena de enero el nuevo concesionario Volkswagen en Santiago
  2. III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
  3. El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
  4. Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
  5. Una pelea con gas pimienta en Santiago deja varios intoxicados
  6. Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»
  7. Todo lo que debes saber de la Cabalgata de Reyes en Santiago: horario, recorrido y cortes de tráfico
  8. Gabriel Pais Santos, un 'madrugador hijo de empresarios', el primer bebé del año en Santiago

Doce nuevos locales y más tapas: el concurso Santiago(é)Tapas cierra unas inscripciones de récord

Doce nuevos locales y más tapas: el concurso Santiago(é)Tapas cierra unas inscripciones de récord

A túa reunión coa alcaldesa: Sanmartín recibirá a veciñanza no seu despacho dous días ao mes

A túa reunión coa alcaldesa: Sanmartín recibirá a veciñanza no seu despacho dous días ao mes

O persoal do transporte de viaxeiros de Santiago avisa de que o conflito entra nunha "vía de radicalización"

El Arzobispado asume que Santiago queda fuera del viaje del Papa a España en 2026 y se centra en lograrlo para el Año Santo

El Arzobispado asume que Santiago queda fuera del viaje del Papa a España en 2026 y se centra en lograrlo para el Año Santo

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 9 de enero, en Santiago?

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 9 de enero, en Santiago?

Una joven pide ayuda para encontrar a esta pareja de Santiago a la que fotografió hace años

Una joven pide ayuda para encontrar a esta pareja de Santiago a la que fotografió hace años

Bota a andar unha nova edición da Agrobiodiversity Summer School da USC

Bota a andar unha nova edición da Agrobiodiversity Summer School da USC

Cinema galego, os martes de xaneiro e febreiro, no Ateneo

Cinema galego, os martes de xaneiro e febreiro, no Ateneo
Tracking Pixel Contents