Santiago
Vivenda, transporte e axilizar a xestión: os retos que os non adscritos fixan para o 2026
Muíños alerta de que «non haberá orzamentos aprobados definitivamente ata o mes de xuño»
Os concelleiros non adscritos sinalaron cales consideran que son os principais retos do goberno local para o 2026, reclamando ademais ao Bipartito que «tome en serio» a xestión. Así, enumeraron entre as asignaturas pendentes o desbloqueo de grandes contratos como a auga e o transporte –xa licitado–, atallar o problema da vivenda con medidas como a declaración de zona tensionada, axilizar a xestión contable e económica do Concello ou facilitar os trámites urbanísticos.
Negociación dos orzamentos
O voceiro do grupo, Gonzalo Muíños, tamén criticou que Raxoi aínda non presentara un «borrador completo» dos orzamentos de 2026. «Ao ritmo ao que vamos non haberá orzamentos aprobados definitivamente ata o mes de xuño», alertou, insistindo en que antes de negociar reclaman un avance da liquidación das contas anteriores.
