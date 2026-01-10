Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 10 de enero, en Santiago?

Muestra sobre Francisco Asorey

El Museo Centro Gaiás propone en su tercera planta, con entrada libre, una muestra llamada Francisco Asorey, una recuperación necesaria. Organizada por la Fundación Cidade da Cultura con la colaboración de la Real Academia Galega de Belas Artes, es una exposición que profundiza, desde una óptica contemporánea, en el complejo mundo creativo del que probablemente sea el escultor más destacado de Galicia y uno de los renovadores de la escultura española del siglo XX. Asorey fue designado como artista homenajeado por la Real Academia Galega de Belas Artes en el Día das Artes de 2024.

Tabernarias + Galicia Magic Fest + Toon Story

El pub Casa das Crechas ofrece un concierto de folk a partir de las 21 horas con la actuación de Tabernarias, en una cita con entradas a la venta a 8 euros. En clave escénica, el Galicia Magic Fest propone un espectáculo de ilusionismo en el Auditorio de Galicia, tanto hoy como mañana, con tickets desde 19 euros y sesiones a las 20 horas. Además, el musical Toon Story, con la Film Symphony Orchestra, llega este sábado al Palacio de Congresos (20 h.; entradas desde 39 euros).

El grupo Tabernarias / Cedida

Coleccionismo y antigüedades en el Outlet Área Central

Área Central arranca 2026 con la tercera edición de la feria de antigüedades, coleccionismo y vintage. Se trata de un evento organizado por la asociación cultural Ferro Vello que contará con la presencia de cerca de sesenta expositores. Los visitantes encontrarán diferentes productos: porcelana, libros, relojes, maletas, máquinas de escribir, sellos, lámparas, etc. El horario será los dos días de 10.00 a 20.30 h. La entrada es gratuita y se desarrollará por todos los pasillos de Área Central. Colabora el Concello de Santiago.

Coleccionismo y antigüedades en el Outlet Área Central / Cartel de la feria

‘Flores para Antonio’, último pase

Flores para Antonio se ofrece hoy en Numax (15:45 h; 4 euros), es ya el último pase de este filme de Elena Molina e Isaki Lacuesta. Su trama habla de una hija que se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, un músico legendario, fallecido cuando ella tenía ocho años. Él es Antonio Flores, ella la también célebre actriz Alba Flores.